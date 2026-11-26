Cô giáo người Cao Lan đam mê sáng tạo - tận tâm cống hiến

Sau 16 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục THPT, cô giáo Hà Thị Liên, sinh năm 1987, giáo viên dạy môn Ngữ văn của Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Vĩnh Hưng) đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp, bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Từ những giờ học Ngữ văn trên lớp đến các hội thi giáo viên giỏi, nghiên cứu, thiết kế bài giảng, cô luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự say mê và khát vọng cống hiến cho sự phát triển giáo dục của nhà trường. Năm 2026, cô Hà Thị Liên được tôn vinh “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc”.

Cô giáo Hà Thị Liên luôn đam mê tìm hiểu tham khảo kinh nghiệm mạng xã hội.

Gieo niềm đam mê cho học sinh

Sinh ra trong gia đình dân tộc Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) - nay là xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ, cô Hà Thị Liên tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Sau khi ra trường, cô giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Thị Giang. Năm học 2020-2021, cô chuyển công tác về Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Vĩnh Hưng), nơi cô tiếp tục gắn bó và vun đắp niềm đam mê học tập cho các thế hệ học sinh.

Được dạy học trong môi trường thuận lợi, với tình yêu nghề và khát vọng cống hiến, cô Liên luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng khoa học, sinh động, khơi dậy niềm đam mê môn Ngữ văn ở học sinh. Nhờ đó, mỗi giờ học của cô diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi. Không chỉ yêu mến cô giáo, nhiều học sinh còn dần hình thành niềm yêu thích đối với môn Ngữ văn.

Giờ học tích hợp môn Ngữ văn trên lớp của cô giáo Hà Thị Liên tại Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.

Những năm qua, cô Liên luôn tích cực đóng góp vào việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham gia Hội đồng biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương của tỉnh Phú Thọ, đồng thời còn là thành viên thẩm định, phản biện các chủ đề khác môn Ngữ Văn của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ; tham gia viết sách Ôn thi vào 10 trung học phổ thông theo chương trình, cấu trúc ôn thi mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ...

Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10,11,12, cô lựa chọn đổi mới cách tổ chức học tập, kết hợp phương pháp dạy học tích cực gắn với công nghệ số; nghiên cứu đổi mới công cụ kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn, xây dựng Rubric chấm trên nền tảng số. Giờ học của cô Liên còn là không gian để học sinh thực hành giao tiếp, bày tỏ suy nghĩ, lắng nghe và từng bước vượt qua sự rụt rè của chính mình.

Cô giáo Hà Thị Liên luôn gần gũi với học sinh.

Là giáo viên cốt cán của bộ môn Ngữ văn trong nhà trường, cô luôn thể hiện được sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, góp phần đưa chất lượng môn Ngữ văn của nhà trường 3 năm liền xếp thứ Nhất toàn tỉnh về chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp... Đặc biệt, trong 5 năm qua, cô đã trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần mang về cho nhà trường 69 giải cấp tỉnh, gồm 9 giải Nhất, 30 giải Nhì, 20 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Tấm gương lao động sáng tạo và tinh thần cống hiến

Với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, kinh nghiệm và niềm đam mê nghề nghiệp, trên cương vị Tổ phó Tổ Văn – Ngoại ngữ, cô Liên luôn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp tổ chức hoạt động học tập và cùng đồng nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô Hà Thị Liên giới thiệu sáng kiến do mình làm chủ nhiệm tại hội nghị triển khai nhân rộng sáng kiến trong toàn tỉnh.

Với thành tích đạt được, chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2026, cô liên tục đạt giáo viên chủ nhiệm xuất sắc; 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2023 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều năm được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2026 cô Liên được Bộ GD&ĐT tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc.

Cô Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, nhận xét: Cô Hà Thị Liên là giáo viên luôn có tinh thần đoàn kết, ý thức phấn đấu và sự bền bỉ trong công việc; đồng thời là nhân tố tích cực trong dẫn dắt, lan tỏa chuyên môn, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong học sinh và đồng nghiệp. Những nỗ lực và thành tích của cô không chỉ đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nhà trường mà còn thể hiện phẩm chất tận tâm, trách nhiệm, tinh thần không ngừng học hỏi của người giáo viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhà trường ngày càng đổi mới, hiệu quả.

Xuân Hùng