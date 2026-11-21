Khai trương điểm thi IELTS tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc

Ngày 21/11, tại phường Vĩnh Phúc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc phối hợp với IDP Việt Nam và Educo Việt Nam tổ chức khai trương điểm thi IELTS chính thức tại Trung tâm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương điểm thi IELTS tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc.

Điểm thi IELTS tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, phòng thi chuyên biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn khảo thí quốc tế. Trước khi được cấp phép hoạt động, Trung tâm đã phối hợp với IDP Việt Nam và Educo Việt Nam hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý, quy trình vận hành và nhân sự theo quy định; đồng thời trải qua quá trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất và trang thiết bị tại phòng thi IELTS trên máy tính.

Việc đưa điểm thi IELTS chính thức vào hoạt động giúp học sinh, sinh viên và người đi làm tại tỉnh Phú Thọ cũng như các địa phương lân cận có thêm lựa chọn dự thi ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc đã vinh danh và trao thưởng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh.

Lãnh đạo Trung tâm trao thưởng các học sinh đạt kết quả IELTS từ 7.0 trở lên.

Lãnh đạo Trung tâm trao thưởng các giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy môn Tiếng Anh.

Sau khai trương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc cam kết tiếp tục phối hợp với IDP Việt Nam và Educo Việt Nam vận hành điểm thi chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt để những đầu tư về cơ sở vật chất và hợp tác khảo thí mang lại thuận lợi thiết thực cho người dự thi.

Nguyễn Toàn