Trường Tiểu học Kim Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 20/11, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Thanh Sơn) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Trường Tiểu học Kim Đồng.

Hơn 70 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập và đổi tên, Trường Tiểu học Kim Đồng đã không ngừng vươn lên, từng bước khẳng định chất lượng và uy tín trong hệ thống giáo dục tiểu học của tỉnh.

Hiện nay, nhà trường duy trì ổn định 30 lớp, 100% học sinh trong độ tuổi được huy động ra lớp, học 2 buổi/ngày. Cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; cảnh quan khang trang, sạch đẹp, an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học tập đạt 98,08%; có 272 học sinh xuất sắc. Học sinh nhà trường đạt gần 520 lượt giải cấp trường, 270 lượt giải cấp xã, 224 lượt giải cấp tỉnh và 16 giải cấp quốc gia...

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Y tế trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường Tiểu học Kim Đồng.

Với những nỗ lực và thành quả của nhà trường, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trong dịp này, Trường Tiểu học Kim Đồng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình văn nghệ chào mừng do các thầy, cô giáo và các em học sinh thể hiện.

Thời gian tới, Trường Tiểu học Kim Đồng tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tạo điều kiện để mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện.

Lê Hoàng