Giáo dục Phú Thọ vững bước trên chặng đường mới

Năm 2026, ngành Giáo dục của tỉnh thực hiện cuộc sắp xếp các cơ sở giáo dục (CSGD) có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kéo theo những thay đổi về tổ chức bộ máy, đội ngũ và phương thức quản lý. Địa bàn rộng với nhiều trường có nhiều phân hiệu, việc bố trí cán bộ, giáo viên và bảo đảm cơ sở vật chất đặt ra không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, các CSGD vẫn duy trì ổn định hoạt động dạy và học; các kỳ thi được tổ chức an toàn; chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn được giữ vững. Những kết quả bước đầu tạo nền tảng để giáo dục Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển đồng đều trong giai đoạn mới.

Trường THCS Hạc Trì (phường Việt Trì) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập.

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng

Có thể khẳng định, hơn 1 năm qua là giai đoạn có nhiều chủ trương, định hướng và chính sách quan trọng, tạo ra những yêu cầu mới, đồng thời mở cơ hội lớn cho sự phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh. Theo đó, Sở GD&ĐT tập trung kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án và nghị quyết phục vụ phát triển giáo dục.

Trong số những nhiệm vụ phải triển khai sau hợp nhất, sắp xếp và đưa mạng lưới CSGD vào vận hành ổn định là công việc có phạm vi tác động rộng nhất. Quá trình này được thực hiện đồng thời ở tất cả các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp. Sau tổ chức lại, nhiều trường có quy mô lớn, quản lý nhiều phân hiệu và điểm trường, đặt ra yêu cầu mới về phân công đội ngũ, tổ chức chuyên môn và bảo đảm điều kiện học tập giữa các cơ sở.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Cùng với sắp xếp mạng lưới trường học, ngành tập trung bổ sung đội ngũ, giải quyết việc bổ nhiệm, thăng hạng và bảo đảm quyền lợi nghề nghiệp cho giáo viên. Năm 2025, tỉnh tuyển dụng 2.448 viên chức giáo dục; hàng nghìn giáo viên các cấp được xét thăng hạng, bổ nhiệm theo quy định. Nguồn lực đầu tư cho trường lớp tiếp tục được huy động, với các dự án xây dựng, cải tạo phòng học, mua sắm thiết bị và hỗ trợ địa phương thực hiện lộ trình trường chuẩn quốc gia. Qua đó, đội ngũ từng bước được củng cố, điều kiện dạy học giữa các địa bàn được cải thiện.

Những thành tích đạt được trong năm học 2025-2026 cho thấy nền tảng chất lượng đã được các nhà trường bền bỉ gây dựng. Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Phú Thọ có 229 trong tổng số 273 học sinh dự thi đoạt giải, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. 4 học sinh được lựa chọn vào các đội tuyển Việt Nam dự Olympic quốc tế và khu vực đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế và 3 Huy chương Bạc ở các môn Vật lý, Vật lý thiên văn. Học sinh của tỉnh còn giành giải Nhất Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia; 7/9 dự án dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đạt giải; lần đầu tiên có đại diện vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia và giành giải Ba. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với gần 58.000 học sinh đăng ký và Kỳ thi tốt nghiệp THPT với hơn 47.000 thí sinh được tổ chức an toàn, đúng quy chế. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của Phú Thọ xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Kết quả giáo dục được duy trì qua giai đoạn chuyển đổi ghi nhận năng lực tổ chức của toàn ngành và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo đối với học sinh.

Đổi mới quản trị, phát triển giáo dục đồng đều

Cùng với sắp xếp tổ chức, chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý của ngành GD&ĐT. Học bạ số đạt tỷ lệ trên 99,9%, tương ứng khoảng 800.000 hồ sơ, đưa Phú Thọ đứng thứ 2 toàn quốc. Toàn bộ CSGD đã thực hiện ký số, cập nhật thông tin lên Cổng dữ liệu quốc gia.

Một nhiệm vụ có khối lượng lớn là số hóa văn bằng, chứng chỉ được lưu giữ qua nhiều thời kỳ tại các địa bàn trước hợp nhất. Hơn 3.000 giáo viên được huy động kiểm tra, nhập và đối chiếu dữ liệu; sau hơn 1 tháng, trên 1,7 triệu văn bằng, chứng chỉ đủ điều kiện lưu trữ đã được số hóa. Cơ sở dữ liệu này phục vụ xác thực, tra cứu hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và hỗ trợ quản lý thống nhất tại những trường có nhiều phân hiệu, điểm trường. Quá trình chuyển đổi số cũng yêu cầu giáo viên cập nhật kỹ năng, từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh.

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, trực tiếp thực hiện khối lượng công việc lớn là hơn 60.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Dù chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức, thay đổi vị trí việc làm và phương thức hoạt động, đội ngũ vẫn duy trì trách nhiệm với học sinh, trường lớp.

Tuy nhiên, việc đưa hệ thống trường học sau sắp xếp vào vận hành ổn định vẫn đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Chất lượng giáo dục và điều kiện dạy học giữa các địa bàn chưa đồng đều; một số nơi thiếu giáo viên, nhân viên, phòng học và thiết bị. Do mạng lưới trường học được tổ chức lại, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của tỉnh từ 89,4% còn khoảng 65%; năng lực quản trị các trường có nhiều phân hiệu cũng cần nâng lên. Từ thực tế đó, ngành xác định tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT; hoàn thiện phương thức quản lý trường học, bố trí đội ngũ theo nhu cầu từng địa bàn và ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn. Chất lượng giáo dục đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, STEM và năng lực sáng tạo tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Những kết quả đạt được ghi nhận sự đổi mới trong quản lý, sự quan tâm đầu tư của tỉnh và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Giữ vững chất lượng, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai là hướng đi để giáo dục Phú Thọ đóng góp trực tiếp vào sự phát triển lâu dài của tỉnh.

Hương Giang