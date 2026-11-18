Trường Mầm non Ban Mai Xanh lan toả những giá trị truyền thống

Ngày 18/11, Trường Mầm non Ban Mai Xanh (phường Thanh Miếu) tổ chức chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích và ý nghĩa.

Đại diện các tổ chức, đoàn thể tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Ban Mai Xanh.

Trường Mầm non Ban Mai Xanh có tổng diện tích 5.800m2, quy mô 12 lớp học với 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được học tập, vui chơi và trải nghiệm thông qua các hoạt động thực tiễn.

Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong năm học 2025-2026.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là dịp để nhà trường tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo; đồng thời biểu dương, khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong năm học 2025-2026.

Tiếp nối chương trình là những hoạt động trải nghiệm sinh động hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua các tiết mục hát Xoan, múa hát dân gian và nhảy sạp, các em học sinh được tiếp cận, tìm hiểu những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Tiết mục nhảy sạp hấp dẫn giúp trẻ mầm non tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tiết mục hát xoan được cô trò Trường Mầm non Ban Mai Xanh biểu diễn để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.

Trước đó, nhằm giới thiệu trực quan về lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương, Trường Mầm non Ban Mai Xanh đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tại đây, học sinh nhà trường được tham quan những địa điểm có ý nghĩa lịch sử như Đền Giếng, cổng chính, bức phù điêu và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, trẻ còn được tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh tại siêu thị GO! Việt Trì, qua đó rèn luyện kỹ năng thực hành, sự khéo léo và tinh thần khám phá.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, nhà trường mong muốn giáo dục trẻ về lòng biết ơn thầy cô, ý thức trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, Trường Mầm non Ban Mai Xanh không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, giáo viên và học sinh mà còn góp phần giáo dục trẻ về lòng biết ơn thầy cô, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống ngay từ lứa tuổi mầm non.

Lê Minh