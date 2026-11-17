Gian nan gieo chữ trên non

Giữa trập trùng núi non, hành trình đến trường của nhiều học sinh vùng Mai Châu còn lắm gian nan. Vượt lên tất cả, những người thầy vẫn bền bỉ bám bản, bám trường. Học trò miệt mài băng rừng, vượt dốc, nuôi dưỡng ước mơ đổi thay cuộc sống bằng tri thức.

Học sinh Trường Tiểu học Mai Châu tìm đọc sách tại Thư viện nhà trường.

Vùng huyện Mai Châu cũ gồm các xã: Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Pà Cò và Tân Mai. Hiện khu vực có 45 đơn vị trường học ở các cấp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong vùng đạt 57,1%. Những năm qua, mạng lưới trường lớp được củng cố, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến. Nhận thức của người dân về sự học ngày càng nâng cao. Các địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Tuy nhiên, giáo dục vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, trường lớp phân tán, quy mô nhỏ lẻ gây trở ngại trong tổ chức dạy học và bố trí giáo viên. Chất lượng giáo dục giữa các địa bàn chưa đồng đều, một số cơ sở còn thiếu phòng học và trang thiết bị. Với học sinh ở bản xa, những cung đường đèo dốc, thời tiết khắc nghiệt cùng hoàn cảnh gia đình thiếu thốn là rào cản trên hành trình đến lớp của các em.

Trước thực tế đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp phát triển giáo dục trong vùng. Trọng tâm là đầu tư nâng cấp trường lớp, rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và các đoàn thể trong vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trong vùng cần đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ đối với học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và sắp xếp các điểm trường lẻ phù hợp thực tế.

Ở vùng đất còn nhiều gian khó, mỗi học sinh đến lớp là thêm cơ hội mở rộng tương lai. Với sự tận tụy của thầy cô, quyết tâm của học trò và sự quan tâm của các cấp, ngành, giáo dục trong vùng từng bước vượt khó, thắp sáng khát vọng tri thức, tạo nền tảng cho quê hương phát triển bền vững.

Hồng Trung