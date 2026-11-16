Người truyền lửa đam mê

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiệm vụ của giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt 26 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, thầy giáo Nguyễn Văn Thạch (sinh năm 1978) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Sơn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và tinh thần tận tụy vì thế hệ tương lai. Không chỉ là cán bộ quản lý năng lực, giáo viên dạy giỏi, thầy còn là đảng viên gương mẫu, tiên phong đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Trường Tiểu học Tam Sơn trở thành điểm sáng tiêu biểu của ngành giáo dục Đất Tổ.

Đổi mới sáng tạo, nâng tầm chất lượng

Năm 2009, khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Sơn, thầy giáo Nguyễn Văn Thạch tiếp nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đầy thách thức, khi ấy nhà trường đứng ở vị trí cuối về chất lượng giáo dục của huyện Sông Lô cũ, “vắng bóng” các giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhận thức rõ trách nhiệm, với lòng nhiệt huyết, thầy Thạch trực tiếp bắt tay vào củng cố chuyên môn. Do trường thiếu giáo viên, thầy vừa làm quản lý, vừa đứng lớp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Với phương pháp đổi mới và tầm nhìn chiến lược, chỉ thời gian ngắn, chất lượng giáo dục của nhà trường đã khởi sắc. Trường liên tục vươn lên xếp thứ nhất toàn huyện nhiều năm liền. Cá nhân thầy Thạch đã bồi dưỡng 54 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 3 học sinh giải quốc gia; đồng thời dẫn dắt, mang về 89 giải quốc gia và 527 giải cấp tỉnh cho nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thạch - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Sơn, tấm gương tận tụy trong sự nghiệp "trồng người"

Bước vào giai đoạn chuyển đổi số, thầy Thạch tiên phong trong ứng dụng công nghệ. “Hiện nay, chuyển đổi số giúp ích rất nhiều. Nếu trước kia tra cứu tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi khó khăn thì nay rất đơn giản. Tập thể nhà trường sử dụng công nghệ số từ khâu soạn bài, đẩy hồ sơ lên edoc, ký số, đến việc tham khảo công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT để tối ưu hóa bài giảng. Khi lên lớp, thay vì viết bảng, chúng tôi trình chiếu, dùng máy chiếu đa vật thể chụp ảnh bài làm của học sinh để chữa trực tiếp. Việc này giúp học sinh hứng thú với bài học, tiếp thu nhanh và tiết kiệm thời gian luyện tập”, thầy Thạch chia sẻ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ thầy Phó Hiệu trưởng cùng quan điểm không lạm dụng công nghệ, để học sinh vận dụng làm chủ, khuyến khích tư duy sáng tạo của các em... đã làm thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ, cách làm của tập thể. Cô Vũ Thị Thanh Tâm, giáo viên lớp 1A1, Trường Tiểu học Tam Sơn khẳng định: “Thầy Thạch là cán bộ quản lý tận tâm, sát sao và nhạy bén với cái mới. Dưới sự định hướng của thầy, đội ngũ giáo viên chúng tôi đã mạnh dạn áp dụng phần mềm hiện đại vào thiết kế bài giảng. Điều này không chỉ giảm thiểu áp lực hồ sơ mà còn giúp học sinh tiếp thu bài học trực quan, sinh động và hào hứng hơn. Bản thân tôi luôn học hỏi từ thầy phong cách làm việc khoa học, đổi mới không ngừng để hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm”.

Tấm gương sáng vì cộng đồng

Không chỉ tận tâm, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, thầy giáo Nguyễn Văn Thạch còn luôn quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ học sinh khó khăn. Hàng năm, thầy cùng đồng nghiệp vận động quyên góp sách vở tặng học sinh nghèo, tích cực đóng góp Quỹ Khuyến học và Quỹ “Tiếp sức đến trường”. Tấm lòng nhân ái của người đảng viên càng tỏa sáng khi thầy cùng tập thể quyên góp hàng chục triệu đồng hỗ trợ miền Trung lũ lụt, giúp học sinh mắc bệnh ung thư máu, ủng hộ đồng bào vùng lũ Làng Nủ. Tại địa phương, thầy tự bỏ kinh phí trang bị ghế ngồi cho nhà văn hóa thôn, tích cực phòng chống dịch COVID-19, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng “Thư viện xanh”...

Đánh giá những đóng góp đáng trân trọng của đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Sơn khẳng định: “Đồng chí Nguyễn Văn Thạch hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết của một nhà giáo mẫu mực. Với sự kiên trì, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cao, đồng chí đã góp phần đưa nhà trường nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc. Thầy Thạch không chỉ là nhà quản lý có tâm có tầm, người truyền lửa đam mê chuyên môn cho hội đồng sư phạm, mà còn là tấm gương về đạo đức, lối sống giản dị, được đồng nghiệp kính trọng, phụ huynh và học sinh quý mến”.

Hành trình 26 năm cống hiến miệt mài cho sự nghiệp “trồng người” vẻ vang của thầy giáo Nguyễn Văn Thạch đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: 15 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2025, thầy Thạch vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Những phần thưởng đó là minh chứng cho tinh thần tận hiến của người thầy giáo trên quê hương Phú Thọ. Bằng ngọn lửa đam mê cháy bỏng, thầy Thạch sẽ tiếp tục ươm mầm tài năng, cống hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Ngọc Thắng