Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2026 về việc tặng Bằng khen cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026. Trong đợt này, tỉnh Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu được tặng Bằng khen.

Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoCô giáo Đào Thị Thu Trang - giáo viên Trường Mầm non Mường Thàng, xã Mường Thàng.

Trong đó, ở cấp học mầm non có cô giáo Đào Thị Thu Trang - giáo viên Trường Mầm non Mường Thàng, xã Mường Thàng; ở cấp tiểu học có cô giáo Đỗ Thị Năm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2, xã Bình Nguyên.

Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoCô giáo Đỗ Thị Năm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2, xã Bình Nguyên.

Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoCô giáo Nguyễn Thị Thu Phương - giáo viên Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên.

Ở cấp THCS, Phú Thọ có thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám - giáo viên Trường THCS Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc và cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương - giáo viên Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên.

Ở cấp THPT có cô giáo Hà Thị Liên - Tổ phó chuyên môn Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.

Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoCô giáo Hà Thị Liên - Tổ phó chuyên môn Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thầy giáo Nguyễn Văn Thường - Phó Trưởng khoa Điện, Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 và cô giáo Hà Thanh Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ được nhận Bằng khen.

Ở bậc giáo dục đại học có cô giáo Bùi Thị Thu Thủy - Trưởng bộ môn Văn - Tiểu học, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hùng Vương.

Các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của Phú Thọ được ghi nhận ở nhiều cấp học, bậc học cho thấy sự đóng góp của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh trong công tác giảng dạy, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực.

Đây cũng là sự động viên, khích lệ để mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cô giáo THCS Bộ giáo dục và đào tạo Giáo viên Nhà giáo Quản lý Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Bằng khen Giáo dục nghề nghiệp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người truyền lửa đam mê

Người truyền lửa đam mê
2026-11-16 09:28:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiệm vụ của giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Thấm...

Đưa “địa chỉ đỏ” về trường học

Đưa “địa chỉ đỏ” về trường học
2026-11-15 07:20:00

baophutho.vn Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”, Bảo tàng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long