Đưa “địa chỉ đỏ” về trường học

Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”, Bảo tàng Hùng Vương đã chủ động đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, đưa di sản lịch sử cách mạng ra ngoài không gian trưng bày cố định để đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đợt tuyên truyền, giới thiệu giá trị các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2026 không chỉ trang bị kiến thức lịch sử trực quan, sinh động cho học sinh vùng cao mà còn thắp lên niềm tự hào, ý thức trách nhiệm gìn giữ bản sắc quê hương Đất Tổ.

Thuyết minh viên Bảo tàng Hùng Vương tuyên truyền các giá trị di tích lịch sử của tỉnh tại Trường DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong bảo tàng, ngày 8/4/2026, Bảo tàng Hùng Vương ban hành Kế hoạch số 18/KH-BTHV về việc tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung, giá trị các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đợt tuyên truyền có quy mô lớn, triển khai xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2026 tại các điểm trường học thuộc 8 xã, phường trọng điểm bao gồm: Sơn Lương, Văn Lang, Mường Bi, Mường Thàng, Thượng Cốc, Ngọc Sơn, Sơn Đông và phường Xuân Hòa.

Đợt tuyên truyền nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản, sâu sắc về giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc qua các di tích tiêu biểu. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Nội dung tuyên truyền được chuẩn bị công phu, khoa học, chia làm hai phần chính: Giới thiệu khái quát hệ thống 60 di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (trong đó có 23 di tích cấp Quốc gia, 37 di tích cấp tỉnh) và đi sâu phân tích giá trị của các di tích tiêu biểu. Hình thức tổ chức được thiết kế sinh động với các bộ sưu tập hình ảnh đính kèm chú thích đặt trên giá đỡ chuyên dụng, cùng các hiện vật tiêu biểu bài trí trang trọng trong tủ kính kết hợp lời thuyết minh truyền cảm của các thuyết minh viên bảo tàng.

Nói về mục đích và ý nghĩa của chiến dịch giáo dục di sản rộng lớn này, đồng chí Nguyễn Thị Hải Ly - Phó Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng Đất Tổ cội nguồn linh thiêng, không chỉ sở hữu hệ thống di sản thời đại Hùng Vương mà còn lưu giữ vô vàn dấu tích ghi dấu những sự kiện, nhân vật cách mạng qua các thời kỳ giữ nước. Mỗi di tích chính là một “địa chỉ đỏ”, một “bằng chứng sống” thể hiện truyền thống giữ nước oanh liệt, nơi ghi dấu những đóng góp và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Việc đưa di sản văn hóa trực tiếp tới các trường học là hoạt động trọng tâm nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo tàng, nhà trường và cộng đồng. Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc đổi mới phương thức giáo dục lịch sử theo hướng trực quan, sinh động, giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử một cách gần gũi nhất, để di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay các trang sách mà thực sự sống dậy trong nhận thức và tình cảm của học sinh.

Thuyết minh viên Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh tại Trường THCS Mường Bi - phân hiệu Phú Cường, xã Mường Bi.

Một trong những điểm dừng chân ý nghĩa của đợt tuyên truyền là buổi sinh hoạt ngoại khóa diễn ra tại Trường THCS Mường Bi - phân hiệu Phú Cường, xã Mường Bi. Tại đây, các thuyết minh viên Bảo tàng Hùng Vương đã giới thiệu tới học sinh những trang sử hào hùng của tỉnh. Các em được lắng nghe câu chuyện về Căn cứ Tiên Động - trung tâm kháng Pháp cuối thế kỷ XIX gắn liền với thủ lĩnh Cần Vương Nguyễn Quang Bích; Chiến khu Mường Khói - nơi mở lớp Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu; Chiến khu Ngọc Thanh - căn cứ địa quan trọng của Liên khu Việt Bắc; hay trận công kiên xuất sắc tại cứ điểm Tu Vũ bẻ gãy phòng tuyến sông Đà của thực dân Pháp. Bên cạnh đó, hình ảnh người lính Tây Tiến kiên cường tại xã Thượng Cốc và tấm gương anh dũng dùng lựu đạn diệt xe tăng Pháp của Anh hùng Cù Chính Lan tại dốc Giang Mỗ đã để lại niềm xúc động sâu sắc trong lòng thầy và trò nhà trường...

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Điểm nhấn thu hút sự tham gia của học sinh là phần giao lưu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức lịch sử. Những cánh tay giơ cao liên tục, những câu trả lời thông minh, chính xác đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của phương pháp học tập trực quan. Có mặt và trực tiếp tham gia trải nghiệm, em Đinh Thu Nhung - học sinh Trường THCS Mường Bi - phân hiệu Phú Cường không giấu nổi sự hào hứng và niềm vui. Nhung xúc động chia sẻ: Em thấy buổi tuyên truyền hôm nay bổ ích và hấp dẫn. Trước đây, nhiều di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh chúng em chỉ được biết qua các dòng chữ ngắn gọn trong sách giáo khoa, nhưng hôm nay, qua lời kể sinh động của các cô chú ở Bảo tàng Hùng Vương, cùng những hình ảnh, hiện vật trực quan, em tiếp thu được nhiều kiến thức lịch sử giá trị. Đặc biệt là phần giao lưu trả lời câu hỏi kiến thức, không khí sôi nổi giúp chúng em vừa chơi vừa học, ghi nhớ kiến thức rất tự nhiên.

Hành trình đưa “địa chỉ đỏ” về với các điểm trường trên địa bàn tỉnh không đơn thuần là truyền dạy kiến thức, mà là hành trình gieo mầm hạt giống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai. Nhờ những nỗ lực đổi mới, di sản cách mạng quý báu của quê hương Đất Tổ sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và sống mãi trong lòng thế hệ trẻ.

Hương Lan