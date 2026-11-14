Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ở Yên Lập

Với địa bàn rộng, nhiều phân hiệu, điểm trường phân tán, điều kiện giao thông còn khác nhau, các nhà trường trên địa bàn xã Yên Lập chú trọng giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh bằng những giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tế. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Trong các giờ học chính khóa, học sinh các nhà trường được lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông ngay từ nhỏ.

Sau sắp xếp, xã Yên Lập có 4 trường công lập với 177 nhóm, lớp, 5.632 trẻ em, học sinh. Với đặc thù địa bàn, điều kiện giao thông tại các trường không đồng đều. Có nơi đường vào trường nhỏ, thường xuyên tập trung đông phụ huynh đưa đón học sinh; có nơi trường nằm cạnh đường lớn, thường xuyên có xe tải, xe chở vật liệu xây dựng qua lại. Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông của học sinh ở từng độ tuổi, từng khu vực còn có sự khác nhau, nhất là tại những địa bàn có đông học sinh dân tộc thiểu số.

Thực tế này đòi hỏi công tác giáo dục ATGT phải được triển khai linh hoạt, sát với đặc điểm từng trường, từng phân hiệu và đối tượng học sinh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, các nhà trường chủ động đưa nội dung giáo dục văn hóa giao thông vào kế hoạch năm học, gắn với công tác quản lý, xây dựng nền nếp học đường. Ban giám hiệu phân công trách nhiệm cụ thể, duy trì tuyên truyền thông qua giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình cũng được chú trọng nhằm kịp thời nhắc nhở, xử lý những vấn đề phát sinh, đưa giáo dục ATGT đi vào nền nếp.

Tại phân hiệu Đồng Thịnh, Trường Tiểu học Yên Lập hiện có 567 học sinh, trong đó trên 70% là học sinh dân tộc thiểu số. Khu vực này có Trường THCS Yên Lập I và Trường Mầm non Yên Lập cùng nằm trên tuyến đường đi vào phân hiệu. Đường nhỏ, vào giờ tan học thường tập trung đông phụ huynh đưa đón con, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, phân hiệu chú trọng giáo dục ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp. Cô giáo Dương Thị Duy Lương - Phó Hiệu trưởng, phụ trách phân hiệu thôn Đồng Thịnh cho biết: “Để nâng cao nhận thức cho học sinh, nội dung ATGT được lồng ghép trong các môn học như: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Việt; đồng thời triển khai qua các hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, giúp học sinh nắm vững những quy tắc cơ bản như đi đúng phần đường, quan sát khi qua đường, không nô đùa dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Việc giáo dục được duy trì thường xuyên, gắn kiến thức với những tình huống thực tế, giúp các em từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn”.

Đáng chú ý, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT giữa học sinh với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên với hiệu trưởng và phụ huynh với nhà trường. Qua đó, trách nhiệm của từng chủ thể được xác định rõ, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh.

Cùng với đó, Công ty Honda Việt Nam tài trợ mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp 1 toàn trường. Hoạt động này góp phần trang bị điều kiện bảo vệ cần thiết, đồng thời hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh ngay từ những năm đầu cấp học.

Học sinh lớp 1 phân hiệu thôn Đồng Dân vui mừng đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn.

Còn tại Trường THCS Yên Lập I, riêng trường chính đặt tại thôn Đồng Thịnh có 568 học sinh với 13 lớp, tổ chức học hai buổi mỗi ngày. Trường nằm cạnh tuyến đường lớn, nơi thường xuyên có xe chở đá lưu thông. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh khi đến trường và ra về. Trước thực tế đó, Ban giám hiệu chủ động triển khai các giải pháp vừa giáo dục, vừa quản lý, phòng ngừa.

Thầy giáo Lê Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường bố trí hai cổng ra vào tại khu vực cổng chính và nhà để xe; phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh tại trường chính và các phân hiệu. Đặc biệt, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân được giao dành 15 phút vào tiết sinh hoạt đầu tuần để nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, nhà trường còn tăng cường kiểm tra đột xuất việc sử dụng phương tiện đi lại của học sinh, phát huy vai trò của đội cờ đỏ trong phát hiện, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Khi phát hiện học sinh sử dụng phương tiện chưa đúng quy định, nhà trường chủ động liên hệ với phụ huynh để phối hợp giáo dục. Năm học trước, có trường hợp học sinh sử dụng xe máy điện chưa đúng quy định, lực lượng công an đã kiểm tra, nhắc nhở; đồng thời nhà trường thông tin tới gia đình để cùng phối hợp quản lý. Do đó, đến nay chưa có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra đối với học sinh nhà trường.

Học sinh lớp 1 vui mừng đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn

Từ những giải pháp thiết thực, các nhà trường ở Yên Lập đã từng bước nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Qua đó, mỗi học sinh không chỉ biết chấp hành pháp luật mà còn được rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự giác và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Anh Thơ