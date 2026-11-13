Phú Thọ chuẩn bị chu đáo việc đăng cai vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026

Chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC (AI IoT Robotics Challenge) 2026 tại tỉnh Phú Thọ. Dự cuộc họp có đồng chí Trịnh Thế Truyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 dự kiến thu hút khoảng 2.000 người tham dự, trong đó có khoảng 600 thí sinh thuộc hơn 200 đội thi đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ. Các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung Regular và Open, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), công nghệ Robotics.

Hoạt động thi đấu dự kiến diễn ra từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 29/11. Từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút cùng ngày sẽ diễn ra chương trình giao lưu, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ AI, IoT, Robotics và giáo dục STEM. Lễ tổng kết, trao giải và bế mạc cuộc thi được tổ chức trong buổi chiều cùng ngày.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức cuộc thi, cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh trật tự, y tế và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm vòng chung kết diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo – cơ quan thường trực Ban Tổ chức chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Các đơn vị cần rà soát kỹ các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, công tác đón tiếp đại biểu, thí sinh quốc tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường. Đồng thời, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, trang trọng, an toàn và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn tham dự.

Đại diện Công ty Cổ phần công nghệ DTT báo cáo kế hoạch tổ chức vòng chung kết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thông qua việc đăng cai cuộc thi, tỉnh Phú Thọ hướng tới thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng số và năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho học sinh.

Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong nước, quốc tế; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch và hình ảnh con người Đất Tổ đến bạn bè quốc tế.

Lê Minh