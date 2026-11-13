Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Ngày 13/11, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến những nội dung trọng tâm trong Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030. Qua đó, làm rõ vai trò nền tảng, động lực của lĩnh vực này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị và doanh nghiệp. Trọng tâm là quy trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất; công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện đo, phép đo; các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Đặc biệt, báo cáo viên đã phổ biến những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, hội nghị dành thời lượng để phân tích, làm rõ các quy định mới về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP năm 2026, giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác và tuân thủ đúng pháp luật.

Trong khuôn khổ chương trình, phần trao đổi, thảo luận diễn ra sôi nổi. Đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp lắng nghe và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các cơ quan, địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hội nghị, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được củng cố. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Mạnh Hùng