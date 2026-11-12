Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương đẩy mạnh chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản lý, tổ chức khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương. Từ triển khai bệnh án điện tử, sử dụng căn cước công dân gắn chip, thanh toán không dùng tiền mặt đến kết nối, liên thông dữ liệu y tế... đã góp phần rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Với chức năng thực hiện công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương kiểm tra kết quả mẫu xét nghiệm trên hệ thống tự động.

Một trong những dấu ấn rõ nét là việc triển khai bệnh án điện tử (EMR). Tháng 1/2025, Trung tâm bắt đầu thực hiện số hóa hồ sơ bệnh án và chính thức bỏ bệnh án giấy từ tháng 4/2025. Đến nay, hệ thống được triển khai tại toàn bộ các khoa, phòng; khoảng 99% hồ sơ bệnh án được thay thế bằng hồ sơ điện tử, các quy trình chuyên môn cơ bản đã được số hóa. Từ khâu tiếp nhận, khám bệnh, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kê đơn thuốc, điều trị đến ra viện, xác nhận và ký số đều được thực hiện trên hệ thống.

Việc số hóa quy trình giúp bác sĩ nhanh chóng tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, tiếp cận kết quả cận lâm sàng, phục vụ chẩn đoán và theo dõi điều trị. Thông tin được lưu trữ, khai thác theo phân quyền, hạn chế tình trạng thất lạc hồ sơ, giảm nhập liệu thủ công và chi phí in ấn, lưu trữ bệnh án giấy. Trung tâm hiện tiếp tục hoàn thiện các chức năng nâng cao, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thẩm định bệnh án điện tử theo quy định.

Cùng với EMR, Trung tâm đã đưa vào sử dụng hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS) cùng nhiều phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác tiêm chủng, quản lý dân số, tài chính - kế toán, quản lý văn bản, theo dõi bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Trong đó, hệ thống RIS/PACS đã liên thông với HIS, cho phép lưu trữ, tra cứu, khai thác hình ảnh chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám và điều trị. Việc kết nối các phần mềm góp phần giảm thao tác nhập liệu, nâng cao khả năng tổng hợp thông tin, phục vụ công tác quản lý và điều hành.

Chuyển đổi số đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh tại Trung tâm.

Chuyển đổi số cũng được thể hiện rõ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh. Trung tâm đã hoàn thành việc trang bị đầu đọc căn cước công dân và tích hợp phần mềm tiếp đón tại đơn vị cũng như 100% trạm y tế xã, thị trấn.

Tại Trung tâm, 6 máy quét căn cước công dân được sử dụng để tra cứu thông tin, đăng ký khám bệnh. Người bệnh có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID hoặc VssID thay thế các loại giấy tờ truyền thống khi thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Người dân còn có thể đăng ký khám qua đường dây nóng, fanpage và tra cứu lịch sử, kết quả khám bệnh thông qua mã QR trên phiếu kết quả. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng từ 25,7% vào cuối năm 2025 lên 33% trong 9 tháng năm 2026.

Công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin được Trung tâm chú trọng. 100% dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được liên thông lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội hằng ngày; hồ sơ giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy báo tử được ký số và liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định. Qua đó, từng bước hình thành quy trình xử lý thông tin đồng bộ, giảm giấy tờ và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Những chuyển biến trong ứng dụng công nghệ thông tin càng có ý nghĩa thiết thực khi khối lượng khám, chữa bệnh tại đơn vị càng lớn. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm thực hiện hơn 64.100 lượt khám ngoại trú, gần 13.400 lượt người bệnh điều trị nội trú và hơn 20.200 lượt điều trị ngoại trú. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp đón, quản lý hồ sơ, chỉ định chuyên môn và thanh toán giúp các khâu phối hợp thuận lợi hơn, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện để đội ngũ y tế tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc, điều trị người bệnh.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Đỗ Trọng Cán - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh và của ngành Y tế về chuyển đổi số, có kế hoạch phát triển CNTT và ứng dụng chuyển đổi số tại đơn vị phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các khoa, phòng trong chuyển đổi số.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, quy trình chuyên môn; tiếp tục hoàn thiện việc triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; đồng thời tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống HIS, LIS, RIS/PACS và các phần mềm chuyên ngành; hạn chế việc nhập dữ liệu trùng lặp. Cùng với đó, Trung tâm chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ y tế, bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và từng bước nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung