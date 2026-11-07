Chuyển đổi số vì người dân ở Quảng Yên

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ Nhân dân, thời gian qua, xã Quảng Yên đã triển khai nhiều giải pháp. Từ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng. Những kết quả bước đầu đang góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch và phục vụ hiệu quả.

Cán bộ xã Quảng Yên hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Để cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số, UBND xã Quảng Yên đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, nổi bật là Kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã. Đây được xác định là đợt cao điểm nhằm tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong tham gia môi trường số.

Cùng với đó, xã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các nhiệm vụ chuyển đổi số được gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.

Trong cải cách hành chính, xã chú trọng nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công. Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ trực tuyến toàn trình đạt 81,61% (vượt mức tối thiểu đề ra 60%).

Đáng chú ý, xã đã hoàn thành số hóa 2.599 hồ sơ TTHC, góp phần hình thành nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý, tra cứu, giải quyết công việc. Công tác triển khai Đề án 06 tiếp tục được xã quan tâm thực hiện, nhất là việc cấp căn cước, định danh điện tử và chuẩn hóa dữ liệu dân cư. Tỷ lệ cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt trên 99%. Đây là điều kiện quan trọng để người dân tiếp cận các tiện ích số, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn hóa dữ liệu đảng viên đạt 100%, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Cùng với đó, xã đẩy mạnh thực hiện mục tiêu về công dân số, kinh tế số, cài đặt sử dụng Tammi với trên 90%; chi trả chính sách người có công và an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Xã Quảng Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Không chỉ tập trung vào các dịch vụ hành chính công, Quảng Yên còn chú trọng đầu tư, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự. Xã lắp đặt mới 48 mắt camera ở các vị trí phù hợp, tạo điều kiện theo dõi tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư.

Hệ thống camera mới được triển khai kết hợp với 40 mắt camera do Công an xã quản lý, bước đầu hình thành mạng lưới giám sát an ninh trên địa bàn. Việc ứng dụng thiết bị công nghệ trong theo dõi, quản lý địa bàn giúp lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Đối với cộng đồng dân cư, xã tổ chức phát động đợt cao điểm cấp chữ ký số công cộng, kết hợp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho 170 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, hỗ trợ những người chưa quen với thiết bị thông minh hoặc còn lúng túng khi thực hiện các thao tác trên môi trường mạng.

Đồng chí Nguyễn Trung Học - Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc đưa kiến thức số đến từng khu dân cư có ý nghĩa quan trọng, bởi chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân trở thành chủ thể sử dụng các dịch vụ số. Từ những thao tác đơn giản như tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến sử dụng chữ ký số, định danh điện tử, mỗi kỹ năng được trang bị sẽ giúp người dân từng bước thích ứng với phương thức giao dịch mới, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là đối tượng thụ hưởng, Quảng Yên đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với những nhu cầu cụ thể trong đời sống. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hoàng Hương