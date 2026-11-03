Trung Sơn hướng tới nền hành chính phục vụ

Là xã miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân bố thưa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,9% dân số, Trung Sơn đứng trước không ít khó khăn trong triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và phổ cập kỹ năng số. Trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, UBND xã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Sơn đưa vào vận hành hệ thống AI KIOSK, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Để công tác CCHC đi vào thực chất, xã tập trung rà soát quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm giải trình, chấn chỉnh biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu và thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi hồ sơ giải quyết chậm hạn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, UBND xã công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục và thông tin liên quan. Các TTHC thuộc thẩm quyền được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Trang thông tin điện tử xã. Đồng thời, công khai mã QR tra cứu thủ tục, số điện thoại của lãnh đạo trung tâm và cán bộ tiếp nhận, trả kết quả, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh.

Tính đến tháng 9, xã đã rà soát 461 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, trong đó có 325 thủ tục cung cấp DVCTT toàn trình và 136 thủ tục cung cấp DVCTT một phần. Đến hết tháng 9, xã tiếp nhận 1.488 hồ sơ, trong đó 1.191 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, chiếm 80,04%; 297 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, chiếm 19,95%. Đã giải quyết 1.473 hồ sơ, đạt 98,99%, còn 15 hồ sơ đang trong quá trình xử lý tại thời điểm báo cáo. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được số hóa và trả kết quả trên môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao cho thấy việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết TTHC từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao tính công khai trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Gắn CCHC với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Trung Sơn đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, đưa các tiện ích số vào giải quyết công việc hằng ngày. Trong tháng10/2026, lực lượng Công an xã tiếp nhận, giải quyết 138/138 hồ sơ thuộc các DVCTT của ngành Công an qua môi trường điện tử. 100% hồ sơ thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã đều được tiếp nhận trực tuyến. Không chỉ nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xã còn chú trọng xây dựng nền tảng dữ liệu và phát triển công dân số, tạo điều kiện để người dân sử dụng các tiện ích điện tử trong giải quyết TTHC. Đến tháng 10/2026, toàn xã cấp thẻ căn cước cho 5.710/6.152 công dân, đạt 93%; cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 4.903/5.628 công dân trong độ tuổi, đạt 87%. Đối với Sổ sức khỏe điện tử, xã tích hợp thông tin cho 3.431/4.903 công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 70%. Cùng với đó, việc tuyên truyền tích hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID được duy trì, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng giấy tờ điện tử và tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu.

Bên cạnh kết quả đạt được, CCHC và chuyển đổi số tại Trung Sơn còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế; một số thủ tục liên thông gặp trở ngại do đường truyền, trong khi thủ tục đất đai mất nhiều thời gian xác minh, giải quyết. Vì vậy, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến; tăng cường kiểm tra, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, duy trì số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC đúng hạn. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, quy trình và đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Anh Thơ