Chuyển đổi số tạo chuyển biến từ quản trị đến phục vụ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và cải cách hành chính, phường Vĩnh Yên từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Những kết quả đạt được trong thời gian qua tạo nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền số, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị thông minh.

Số hóa dữ liệu, đổi mới phương thức quản lý

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Đảng ủy phường Vĩnh Yên xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong 9 tháng qua, cấp ủy, chính quyền phường tập trung triển khai các nhiệm vụ CĐS gắn với cải cách hành chính, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Trong công tác xây dựng Đảng, phường chú trọng cập nhật Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ đảng viên, tăng cường sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử trong tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản. Đáng chú ý, trong “Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về CĐS ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, phường tập trung rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và số hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ nghiệp vụ theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, hướng tới cách làm “một nguồn dữ liệu, một lần cập nhật, nhiều lần khai thác”. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã hoàn thành 3.359/3.536 hồ sơ, đạt 95% kế hoạch.

Cùng với số hóa dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Đảng, phường triển khai đợt cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Đảng ủy chỉ đạo UBND phường, các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố phối hợp rà soát, thu thập thông tin, số hóa, cập nhật và chỉnh lý dữ liệu trên hệ thống. Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và Tổ hỗ trợ cộng đồng được kiện toàn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện. Phường đã hoàn thành làm sạch 13.029/14.076 thửa đất, đạt 92,56%, thuộc nhóm đơn vị dẫn đầu trong 148 xã, phường của tỉnh về thực hiện đợt cao điểm.

CĐS tại Vĩnh Yên còn được triển khai gắn với các hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội. Đoàn Thanh niên phường tổ chức chương trình “Mùa hè số” năm 2026, phối hợp hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì mô hình “Chi hội phụ nữ số”; Hội Cựu chiến binh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, vay vốn, phòng, chống đuối nước và CĐS cho 310 lượt người. Thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, việc phổ biến kỹ năng số từng bước gắn với sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số trong đời sống.

Cải cách hành chính phục vụ người dân tốt hơn

Song hành với số hóa dữ liệu, Vĩnh Yên chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung tiếp tục được duy trì, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu số hóa và liên thông dữ liệu.

Trong 9 tháng qua, UBND phường đã tiếp nhận, giải quyết 3.984 trường hợp thuộc lĩnh vực hành chính - tư pháp; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,95%, có 2 hồ sơ ghi nhận chậm trên phần mềm nhưng thực tế đã trả kết quả đúng thời hạn do sự cố hệ thống. Các hồ sơ được giải quyết theo đúng quy trình, không phát sinh phản ánh tiêu cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đẩy mạnh CĐS và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm. Theo báo cáo, 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những kết quả bước đầu gắn với sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, sự chủ động của UBND phường và sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Trong 19 cách làm hay, đổi mới, sáng tạo của phường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, có 7 cách làm thuộc lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57. Đồng chí Trần Ngọc Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính và CĐS; đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ CĐS. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức và Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hương Giang