Thanh Sơn chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có vai trò quan trọng góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Những năm qua, ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được xã Thanh Sơn quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ, công chức xã Thanh Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Xã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC). Công tác bồi dưỡng kỹ năng số được triển khai, giúp CB, CC từng bước làm chủ các công cụ, nền tảng số, vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, tỷ lệ CB, CC cấp xã được bồi dưỡng về kỹ năng số căn bản, nâng cao khả năng làm chủ kỹ năng số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong làm việc khoa học, chủ động tiếp cận công nghệ mới, nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc nâng cao kỹ năng số không chỉ giúp CB, CC sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn mà còn góp phần hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử, tăng cường trao đổi thông tin, xử lý văn bản, phối hợp giải quyết nhiệm vụ. Qua đó, phương thức làm việc từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến đạt 100%, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với việc khai thác các nền tảng số trong hoạt động hành chính công, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Đối với người dân, việc đẩy mạnh giải quyết TTHC trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ công. Để phát huy hiệu quả, vai trò hướng dẫn, hỗ trợ người dân của đội ngũ CB, CC có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong việc giúp người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, từng bước hình thành thói quen thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Xã Thanh Sơn luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông qua ứng dụng các phần mềm quản trị, điều hành.

Hiện nay, Đảng ủy, chính quyền xã sử dụng thống nhất phần mềm quản trị, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp công tác, tăng cường trao đổi thông tin và bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý văn bản, theo dõi tiến độ xử lý công việc, phối hợp giữa các bộ phận có liên quan.

Thông tin được trao đổi trên môi trường điện tử góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ lãnh đạo cơ quan theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ công việc. Qua đó, hoạt động quản lý, điều hành từng bước chuyển theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại.

Việc triển khai đồng bộ phần mềm trong Đảng ủy và chính quyền còn góp phần hình thành môi trường làm việc số, thúc đẩy đổi mới lề lối làm việc trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Tuy nhiên, để các nền tảng công nghệ phát huy hiệu quả bền vững, việc sử dụng phần mềm cần gắn với trách nhiệm của từng CB, CC, yêu cầu đổi mới quy trình xử lý công việc, thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật, an toàn thông tin.

Thời gian tới, xã Thanh Sơn tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công nghệ cho đội ngũ CB, CC; nâng cao chất lượng khai thác các phần mềm, nền tảng số; duy trì hiệu quả giải quyết TTHC trực tuyến, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Việc bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, thường xuyên rà soát quy trình xử lý công việc... đã góp phần phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Hoàng Hương