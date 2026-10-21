Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống ở Đạo Trù

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã Đạo Trù đang từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Kết quả bước đầu trong giải quyết thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu và phổ cập kỹ năng số tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, những hạn chế về hạ tầng, nhân lực và kỹ năng sử dụng công nghệ vẫn cần được tháo gỡ.

Đổi mới điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xử lý văn bản điện tử, ký số và hướng dẫn người dân sử dụng VNeID đang dần trở thành công việc thường xuyên, góp phần đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm.

Đồng chí Trần Phú Phương - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Đạo Trù cho biết, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn đòi hỏi thay đổi tư duy, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo động lực phát triển địa phương. Vì vậy, xã gắn nhiệm vụ này với công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, Fanpage “Đạo Trù 24h”, Facebook, Zalo và các nhóm thông tin tại khu dân cư. Trong 9 tháng năm 2026, các nền tảng mạng xã hội của địa phương đăng tải hơn 200 tin, bài. Phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong cộng đồng.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì tại tất cả các thôn, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, việc hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu giúp người dân từng bước tiếp cận các tiện ích số.

Trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống quản lý văn bản và điều hành có 77 tài khoản sử dụng; tỷ lệ văn bản điện tử được ký số từ đầu năm 2026 đến nay đạt 80%. Việc xử lý văn bản trên môi trường mạng góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian luân chuyển và nâng cao hiệu quả công việc. Dữ liệu đảng viên cũng từng bước được cập nhật trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Tuy nhiên, một số thiết bị công nghệ thông tin đã xuống cấp, nhân lực chuyên môn còn hạn chế, kinh phí đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những khó khăn cần sớm khắc phục để các nền tảng số vận hành ổn định, phát huy hiệu quả.

Lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo

Hiệu quả chuyển đổi số được thể hiện qua khả năng tiếp cận dịch vụ công, giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa thủ tục cho người dân. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù tiếp nhận 3.861 hồ sơ, gồm 3.808 hồ sơ mới và 53 hồ sơ chuyển kỳ trước. Toàn bộ hồ sơ mới được nộp trực tuyến. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 3.653 hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, đạt 97,5%.

Công an xã Đạo Trù hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 để thực hiện các dịch vụ công thiết yếu.

Cùng với đó, xã triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, gắn dữ liệu dân cư với dịch vụ công thiết yếu. Tỷ lệ người dân có căn cước đạt 91,01%; tỷ lệ tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 86%. Các thủ tục liên thông điện tử về khai sinh, khai tử, kết hôn được thực hiện, góp phần giảm giấy tờ và thời gian giải quyết; tỷ lệ thực hiện nhóm dịch vụ công thiết yếu này đạt 100% theo số liệu địa phương.

Trong lĩnh vực y tế, hơn 9.600 sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Công nghệ thông tin cũng được ứng dụng trong quản lý, dạy học và trao đổi thông tin giữa nhà trường với phụ huynh. Địa phương từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo trong hành chính công, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Đạo Trù định hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn VietGAP. Đưa nông sản, sản phẩm truyền thống lên các nền tảng thương mại điện tử là hướng đi nhằm mở rộng thị trường, phát huy lợi thế địa phương và bản sắc văn hóa của đồng bào Sán Dìu.

Dù đạt kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với những khó khăn về thiết bị, nhân lực chuyên trách và kỹ năng số của một bộ phận người dân. Thời gian tới, xã cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cán bộ, công chức; phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung và bố trí nguồn lực duy trì các nền tảng số.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, người sản xuất. Khi thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện hơn, dịch vụ thiết yếu dễ tiếp cận hơn và sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiêu thụ, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực phát triển từ cơ sở, góp phần xây dựng Đạo Trù hiện đại, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Thúy Hường