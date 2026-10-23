Chí Tiên đưa chuyển đổi số vào đời sống

Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Chí Tiên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số trên địa bàn.

Ứng dụng nền tảng số giúp cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Chí Tiên nâng cao hiệu quả xử lý văn bản nghiệp vụ.

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực

Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ đổi mới nhận thức, Đảng ủy, UBND xã Chí Tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Toàn xã hiện có 12 thôn dân cư, 26 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 884 đảng viên. Từ địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, đến nay, xử lý công việc trên môi trường điện tử từng bước đi vào nền nếp, trở thành thói quen của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ tiếp nhận, số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đạt 100%, với hơn 3.400 hồ sơ được xử lý. Toàn xã có trên 13.400 công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 97,6%.

Đáng chú ý, 100% hồ sơ đảng viên được số hóa; 100% chi bộ duy trì sử dụng hiệu quả “Sổ tay đảng viên điện tử” và bước đầu thực hiện thu, nộp đảng phí qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ, công chức xã Chí Tiên tham gia tập huấn trực tuyến Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chuyển biến quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là đổi mới tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện. Địa phương chuyển từ triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch sang chú trọng mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả thực chất; từng bước chuyển từ quản lý chủ yếu bằng văn bản sang điều hành dựa trên dữ liệu. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân trên môi trường mạng”.

Kinh tế số bứt phá từ cơ sở

Không chỉ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số còn từng bước đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chí Tiên. Mô hình “Thôn dân cư số” đang được hình thành, mở ra hướng ứng dụng công nghệ trong đời sống và phát triển kinh tế.

Thôn Ngọc Am được sáp nhập từ khu 8 và khu 9 Sơn Khương, hiện có 344 hộ với 1.128 nhân khẩu. Hơn 70% người dân tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Riêng lĩnh vực chế biến lâm sản, sản xuất đồ mộc nội thất, toàn thôn có hơn 10 xưởng đang hoạt động.

Ứng dụng thiết kế 3D và giao dịch số giúp Giám đốc Đỗ Văn Dung mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ Hằng Phát.

Để công nghệ số phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, chi bộ thôn xác định vai trò tiên phong của đảng viên có ý nghĩa quan trọng. Đồng chí Đỗ Quyết Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Am cho biết: “Chi bộ có 26 đảng viên, các đảng viên luôn phát huy vai trò nêu gương trong chuyển đổi số. Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm tiểu thủ công nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng cơ hội giao thương”.

Việc ứng dụng công nghệ cũng mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu là Công ty gỗ Hằng Phát do anh Đỗ Văn Dung làm giám đốc, chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất và thiết kế, thi công công trình trọn gói. Công ty đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 6 lao động địa phương với thu nhập từ 13-15 triệu đồng/người/tháng.

Anh Đỗ Văn Dung cho biết: “Thông qua các lớp tập huấn kỹ năng số, cơ sở đã ứng dụng công nghệ thiết kế 3D để khách hàng xem trước sản phẩm, đồng thời quảng bá, tiếp nhận đơn hàng trọn gói qua mạng xã hội. Các giao dịch được thực hiện bằng mã QR và chuyển khoản điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, mở rộng khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố”.

Những kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chí Tiên.

Thời gian tới, việc tiếp tục nâng cao kỹ năng số, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sẽ là những yếu tố quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ số hóa.

Ngọc Thắng