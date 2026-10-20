Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số

Tỷ lệ đồng bộ, xác thực dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,92%; chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân đạt 99,16%... là những kết quả nổi bật cho thấy chuyển đổi số trong ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ đang đi vào thực chất, góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, mở rộng tiện ích an sinh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, những điểm nghẽn về đồng bộ dữ liệu và khả năng tiếp cận dịch vụ số của một bộ phận người dân vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả triển khai.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao bằng CCCD gắn chip.

Bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06, BHXH tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống; đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đến tháng 10/2026, toàn tỉnh đã đồng bộ, xác thực 3.422.894 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,92%. Số người tham gia BHXH, BHYT sử dụng ứng dụng VssID đạt 1.463.665 người, tương đương 43%.

Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Trong tháng 10/2026, hệ thống đã xử lý 3.823 hồ sơ thuộc nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Lũy kế năm 2026, số liệu báo cáo ghi nhận gần 30.000 người thuộc các nhóm dịch vụ này, trong đó có 29.752 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và 177 người được giải quyết mai táng phí.

Ở nhóm dịch vụ công giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, trong tháng 10, BHXH tỉnh tiếp nhận, xử lý hơn 22.000 hồ sơ; lũy kế đạt 171.278 hồ sơ. Những kết quả này cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được mở rộng trong giải quyết chế độ, chính sách, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người tham gia bảo hiểm.

BHXH tỉnh tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chuyển đổi số.

Cùng với số hóa thủ tục, BHXH tỉnh tích cực triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Toàn tỉnh có hơn 173.600 người nhận lương hưu qua tài khoản, đạt trên 99%, vượt so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong tháng 10/2026, có 1.351 người nhận trợ cấp BHXH một lần và 10.180 người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản, đạt 100% theo chỉ tiêu báo cáo tháng. Phương thức chi trả này giúp người thụ hưởng chủ động nhận tiền, giảm thời gian đi lại, đồng thời góp phần minh bạch hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT, việc sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ BHYT giấy tiếp tục được mở rộng. Toàn tỉnh có 622/627 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đăng ký khám bằng CCCD gắn chip, đạt trên 99%. BHXH tỉnh cũng phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID. Đến nay, tỷ lệ dữ liệu giấy chứng sinh được gửi qua hệ thống đạt trên 99%; dữ liệu giấy báo tử đạt 100%. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường liên thông dữ liệu giữa các ngành, từng bước đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ. Toàn tỉnh còn 2.627 người tham gia BHXH, BHYT chưa đồng bộ được số định danh cá nhân hoặc CCCD. Việc liên thông dịch vụ công “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí” đã được triển khai nhưng công tác truyền truyền chưa thực sự rộng rãi, khiến một bộ phận người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận. Bên cạnh đó, thói quen đến trực tiếp cơ quan Nhà nước để làm thủ tục và được hướng dẫn vẫn khá phổ biến. Do quy trình thực hiện còn mới, người dân, nhất là người cao tuổi, gặp khó khăn khi kê khai hồ sơ trực tuyến, khiến cán bộ xã, phường phải dành nhiều thời gian hỗ trợ.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với Công an tỉnh cập nhật, xác thực thông tin định danh cá nhân, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đồng bộ. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh ký số hồ sơ trước khi gửi dữ liệu, bảo đảm thông tin được đồng bộ, hiển thị đầy đủ trên VNeID.

Theo kế hoạch, dữ liệu sau khi tiếp nhận, xử lý sẽ được BHXH trích xuất, cập nhật lên VNeID trong vòng 24 giờ. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng VssID, tích hợp thẻ BHYT trên VNeID và tiếp cận các dịch vụ số cũng được đẩy mạnh. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn trực tiếp, giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng dịch vụ số. Đây là giải pháp thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, bảo đảm chuyển đổi số thực sự mang lại lợi ích cho mọi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06 không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động của ngành BHXH mà còn hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Với những kết quả đạt được cùng các nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, BHXH tỉnh tiếp tục củng cố nền tảng dữ liệu, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong tiến trình chuyển đổi số.

Hồng Nhung