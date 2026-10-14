Nông dân Phú Thọ bắt nhịp chuyển đổi số

Chủ động đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ và mở rộng phương thức tiêu thụ sản phẩm, các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đang từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả kinh tế cho hội viên.

Nông dân phường Tân Hòa phối hợp cùng các hội, đoàn thể mở phiên Livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Từ cuối tháng 8/2026 đến nay, Hội Nông dân phường Tân Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường tổ chức 2 phiên livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm OCOP, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được giới thiệu như cá sông Đà, lợn bản địa, thịt bê, giò đà điểu, rau sạch...

Theo ông Hà Đức Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Hòa, đưa sản phẩm nông nghiệp, OCOP lên các nền tảng mạng xã hội giúp mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Hội Nông dân các xã Sơn Đông, Tân Sơn, Cao Phong... cũng đẩy mạnh livestream, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối với người tiêu dùng, hỗ trợ hội viên tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại.

HTX Nông nghiệp dịch vụ cung ứng thực phẩm Đà Bắc (xã Đà Bắc) tự động hóa nhiều khâu trong quy trình sản xuất rau an toàn trong nhà kính.

Chuyển đổi số cũng được ứng dụng vào sản xuất khi một số doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), chủ trang trại sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi cây trồng, vật nuôi và quản lý quy trình chăm sóc.

Tiêu biểu, HTX Nông nghiệp dịch vụ cung ứng thực phẩm Đà Bắc (xã Đà Bắc) ứng dụng hệ thống quan trắc tự động trong sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Hệ thống giúp thu thập dữ liệu khí hậu tại ruộng, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa và các yếu tố liên quan. Nhờ đó, việc cung cấp nước, dinh dưỡng được thực hiện đúng thời điểm, liều lượng; nhiều khâu sản xuất được tự động hóa, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh sâu bệnh.

Tại xã Tam Đảo, trang trại chăn nuôi của hội viên Nguyễn Thị Thúy với quy mô 1.000 con cũng ứng dụng công nghệ số và tự động hóa vào sản xuất. Hệ thống quạt làm mát, thông gió tự động giúp ổn định nhiệt độ; silo và máng ăn tự động kiểm soát lượng thức ăn; camera giám sát hỗ trợ quản lý từ xa. Các giải pháp này góp phần giảm hao hụt thức ăn, tiết kiệm nhân công, cải thiện điều kiện chăn nuôi và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo chị Nguyễn Thị Thúy, ứng dụng công nghệ số và tự động hóa giúp trang trại giảm 30-50% nhân công vận hành, kiểm soát lượng thức ăn dư thừa, hạn chế nguy cơ dịch bệnh. Nhờ đó, đàn lợn phát triển đồng đều, đáp ứng yêu cầu an toàn và thuận lợi hơn trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Năm 2026, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với đảng ủy các xã tổ chức đào tạo chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và kết nối tiêu thụ nông sản cho hàng trăm cán bộ Hội, HTX, trang trại, gia trại, doanh nghiệp và chủ thể sản phẩm. Các nhóm Zalo, lớp đào tạo trực tuyến qua Zoom hướng dẫn kỹ năng bán hàng, livestream, quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng.

Hội tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện các mô hình tưới và cung cấp dinh dưỡng tự động tại HTX Cam 3T (xã Cao Phong); HTX Nông sản Tam Dương (xã Tam Dương) và mô hình tưới thông minh, điều khiển từ xa tại HTX Cây giống Đồng Tâm (xã Đoan Hùng).

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tổ chức hội thảo kết nối tiêu thụ nông sản theo tiêu chuẩn PGS; đồng thời ký 10 thỏa thuận hợp tác bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với HTX, hộ nông dân. Các mô hình sản xuất theo nhóm, vùng tập trung tiếp tục được hình thành, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 2 đợt Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản Phú Thọ. Các chương trình có quy mô 35-40 gian hàng, giới thiệu gần 400 sản phẩm nông sản, OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương, thu hút khoảng 10.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Những mảng xanh bao phủ trên đồng đất xã Bình Nguyên minh chứng cho phong trào ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của các cấp Hội Nông dân Phú Thọ.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ thông qua tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn bán hàng trên sàn thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất. Hội cũng phối hợp chuyển giao công nghệ tưới tiêu tự động, camera giám sát, tem mã vạch truy xuất nguồn gốc; kết nối nông dân với doanh nghiệp, chuyên gia, HTX, cơ quan quản lý và đơn vị phân phối; đồng thời phổ biến ứng dụng Nông dân Việt Nam để hội viên tiếp cận thông tin, kiến thức thị trường và dịch vụ số.

Bùi Minh