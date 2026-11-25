Hơn 140 cán bộ được tập huấn về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số

Ngày 25/11, tại phường Hòa Bình, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 6/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Tham gia tập huấn có hơn 140 cán bộ các xã, phường khu vực Hòa Bình trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai công tác CCHC tại cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt 6 chuyên đề trọng tâm về CCHC và xây dựng chính quyền số.

Tại hội nghị, các học viên được báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 35-NQ/TU; hướng dẫn triển khai Quyết định số 3216/QĐ-UBND; phổ biến nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Các chuyên đề tập trung hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, thư điện tử công vụ; thực hiện số hóa, quản lý, khai thác và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Học viên được thực hành quy trình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ và nhận kết quả điện tử.

Trong quá trình tập huấn, các học viên được thực hành xử lý văn bản hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, nội dung tập huấn chú trọng hướng dẫn xây dựng chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, như soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, xử lý thông tin, xây dựng tài liệu tuyên truyền.

Các báo cáo viên cũng trao đổi về cách kiểm chứng mức độ chính xác của thông tin, dữ liệu khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nhận diện những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp cải thiện các chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở nắm vững chủ trương, quy định và phương pháp triển khai CCHC; nâng cao kỹ năng chuyên môn, năng lực ứng dụng công nghệ số.

Qua đó, góp phần khắc phục những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Mạnh Hùng