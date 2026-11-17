Lạc Sơn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp

Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế tập thể đang được xã Lạc Sơn đẩy mạnh, góp phần đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản. Cùng với đó, các hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất từng bước chuyển dịch theo hướng số hóa, phát triển nông nghiệp sinh thái và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp trên địa bàn xã Lạc Sơn được giới thiệu, quảng bá, kết nối cung - cầu.

Từ phương thức chăn nuôi truyền thống, HTX chăn nuôi gà đồi Hương Nhượng đã chuyển sang mô hình chăn nuôi thả vườn, thả đồi, kết hợp kiểm soát chặt chẽ quy trình chăm sóc nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Cùng với đổi mới phương thức sản xuất, HTX từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu và minh bạch nguồn gốc xuất xứ.

Chị Quách Thị Hòa - Giám đốc HTX cho biết: Bước đầu, HTX đã gắn sản phẩm OCOP gà tươi nguyên con đạt tiêu chuẩn 3 sao với hoạt động chuyển đổi số và thương mại điện tử. Sản phẩm được giới thiệu trên các gian hàng trực tuyến, nền tảng thương mại điện tử; đồng thời ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc. HTX cũng tận dụng internet và mạng xã hội để trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi an toàn sinh học, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá.

Cơ sở sản xuất đặc sản Thịt chua Lâm Tin - xã Lạc Sơn tăng cường mở rộng kênh phân phối tới khách hàng tiêu dùng.

Trên hành trình mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp đặc sản thịt chua Lạc Sơn chuyển từ sản xuất thủ công, quy mô hộ gia đình sang hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Tại hai cơ sở sản xuất tiêu biểu là Tuấn Linh và Lâm Tin, việc chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào được chú trọng. Bên cạnh khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở sử dụng những loại gia vị đặc trưng của địa phương như hạt dổi Lạc Sơn, mắc khén, thính ngô nương, đồng thời kiểm soát chất lượng nguyên liệu.

Quy trình chế biến cũng từng bước được cải tiến theo hướng khoa học, chú trọng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và thời gian lên men, bảo đảm chất lượng đồng đều nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống của sản phẩm.

Cùng với đó, các cơ sở quan tâm xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và phát triển sản phẩm OCOP. Việc ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng thuận tiện kiểm tra thông tin về nguyên liệu, cơ sở sản xuất và thời gian sản xuất, qua đó nâng cao tính minh bạch, tạo dựng niềm tin đối với sản phẩm.

Các hộ và cơ sở sản xuất thịt chua tại Lạc Sơn cũng tích cực khai thác các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá, bán hàng, kết nối với đại lý và nhà phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Hà Nội, Ninh Bình. Một số sản phẩm được hỗ trợ đưa lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Postmart, Voso, Sendo và chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến”, góp phần đa dạng hóa kênh phân phối, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đáng chú ý, một số mô hình khởi nghiệp từ sản phẩm thịt chua của học sinh, thanh niên địa phương đã biết kết hợp câu chuyện văn hóa bản địa với phương thức tiếp thị số hiện đại, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của đặc sản địa phương.

Các HTX, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Lạc Sơn chú trọng áp dụng quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển sản phẩm OCOP.

Theo đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn, trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, địa phương chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển các mô hình kinh tế có giá trị cao. Đồng thời, khuyến khích đưa cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật vào các khâu làm đất, chăm sóc, thu hoạch nhằm giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất.

Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, giúp nông sản minh bạch thông tin về quy trình sản xuất, tạo niềm tin với người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các HTX, hộ sản xuất, kinh doanh được khuyến khích cập nhật thông tin sản phẩm trên nền tảng số, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra.

Thực tiễn cho thấy, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp tại Lạc Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Cùng với cải cách hành chính và nâng cấp hạ tầng số, thời gian tới, chính quyền xã Lạc Sơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân, HTX tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng hệ thống tưới tiêu tiên tiến, quản lý đồng ruộng thông minh và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bùi Minh