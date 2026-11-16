Bất động sản phía Nam chịu tác động kép: Thanh khoản sụt giảm, áp lực lãi suất đè nặng nhà đầu tư

Sức mua sụt giảm kéo dài khiến dòng tiền của không ít nhà đầu tư mắc kẹt trong các sản phẩm đất nền, nhà ở tại khu vực phía Nam của tỉnh (vùng Hòa Bình cũ). Trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản duy trì ở mức cao đang tạo nên “gọng kìm” siết chặt khả năng tài chính, đẩy nhiều người vào thế tiến thoái lưỡng nan khi rao bán cắt lỗ cũng khó tìm được người mua.

Thị trường ảm đạm

Dạo một vòng qua các tuyến phố trung tâm của phường Hòa Bình, dễ dàng cảm nhận được nhịp độ giao dịch nhà đất đang chững lại rõ rệt so với giai đoạn sôi động trước đây. Trên các trục đường chính như Cù Chính Lan, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo hay khu vực dọc hai bên bờ sông Đà, những tấm biển rao bán nhà, bán đất được treo san sát, bạc màu theo nắng gió.

Nhà đầu tư BĐS thứ cấp vùng nam của tỉnh sẵn sàng bán lại với giá chủ đầu tư, chấp nhận mất tiền lãi trong nhiều năm.

Từ những căn nhà phố mặt tiền rộng rãi đến các lô đất xen cư trong ngõ sâu, nhiều nơi dần xuất hiện với tần xuất dày bởi những dòng chữ quen thuộc kèm theo số điện thoại liên hệ trực tiếp chính chủ, nhưng lượng người quan tâm hỏi thăm hay gọi điện khảo giá lại thưa đến lạ thường.

Không khí ảm đạm càng hiện rõ hơn khi rời khu vực lõi đô thị ra các khu đô thị mới, dự án phân lô bán nền nằm trải dài tại vùng ven và dọc các trục giao thông kết nối. Hàng loạt dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, sầm uất nay vắng bóng người qua lại. Khung cảnh đìu hiu còn hiển hiện rõ hơn tại một số địa bàn các xã như Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thuỷ hay vùng Lương Sơn nơi tiếp giáp Thủ đô Hà Nội.

Ở nhiều nơi, những dãy Shophouse xây thô một thời là điểm đầu tư hấp dẫn nay nằm im lìm sau lớp tôn rào chắn hoen gỉ, cỏ dại mọc um tùm lấn át lối đi nội khu và vỉa hè lát đá. Các văn phòng môi giới nhà đất quanh cổng các dự án lớn giờ phần lớn đã đóng cửa im ỉm, trả mặt bằng hoặc chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng khác để duy trì sinh hoạt tối thiểu.

Sự vắng lặng này không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường mà còn cho thấy bất động sản khu vực phía Nam đang chạm ngưỡng thử thách lớn. Người có nhu cầu ở thực thì e dè trước biến động kinh tế và chi phí vay vốn, còn giới đầu tư vốn từng là động lực chính tạo sóng cho thị trường lại đang phải gồng mình đối phó với bài toán dòng tiền bị đóng băng.

Vòng xoáy lãi vay và nợ gốc

Ẩn sau vẻ ngoài tĩnh lặng của những khu đất bỏ trống là áp lực tài chính đè nặng lên vai những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy ngân hàng. Giai đoạn trước, khi thông tin về quy hoạch vùng, phát triển hạ tầng giao thông liên kết và định hướng mở rộng không gian đô thị tại phía Nam của tỉnh được đẩy mạnh, không ít nhà đầu tư từ Hà Nội và các địa phương lân cận đã đổ về đây săn tìm quỹ đất. Với tâm lý lướt sóng ngắn hạn, nhiều người sẵn sàng thế chấp tài sản, vay ngân hàng từ 60% - 70% giá trị lô đất với kỳ vọng chỉ sau vài tháng đến một năm sẽ sang tay kiếm lời.

Tuy nhiên, kịch bản tăng giá đã không diễn ra như tính toán. Thanh khoản thị trường đột ngột sụt giảm khiến hàng loạt lô đất nền vùng ven và nhà phố dự án rơi vào cảnh “đóng băng” giao dịch. Trong khi tài sản không thể chuyển hóa thành tiền mặt, thời hạn ưu đãi lãi suất ban đầu của các gói tín dụng lần lượt kết thúc, chuyển sang giai đoạn thả nổi với mức lãi suất neo cao, phổ biến từ 12% - 15%/năm, thậm chí cao hơn ở một số khoản vay thương mại.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà đầu tư trú tại phường Hòa Bình chia sẻ trong sự mệt mỏi khi nhắc đến 3 lô đất nền dự án trung tâm phường Hòa Bình mà anh đã xuống tiền cách đây gần 2 năm. Tổng giá trị khoản đầu tư lên tới hơn 7 tỷ đồng, trong đó có tới 4,5 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng. Thời điểm đầu, mức lãi suất ưu đãi chỉ quanh ngưỡng 8%/năm nên anh vẫn có thể xoay xở từ nguồn thu nhập kinh doanh tự do của gia đình. Thế nhưng, bước sang giai đoạn lãi suất thả nổi, mỗi tháng anh phải gánh thêm cả tiền gốc lẫn tiền lãi lên tới hàng chục triệu đồng.

Một dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn phường Hòa Bình trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Để giảm bớt gánh nặng, nửa năm qua, anh Hùng đã chấp nhận hạ giá bán 2 lô đất xuống thấp hơn giá mua vào từ 15% - 20%, tương đương mức cắt lỗ hàng trăm triệu đồng mỗi lô. Dẫu vậy, số lượng khách hỏi mua chỉ đếm trên đầu ngón tay và phần lớn đều trả giá thấp với tâm lý ép giá người cần tiền gấp.

Câu chuyện của anh Hùng không phải là cá biệt. Rất nhiều nhà đầu cơ tại khu vực phía Nam của tỉnh hiện đang rơi vào tình trạng tương tự, khi tiền tiết kiệm đã cạn kiệt để gồng lãi, nguồn thu từ công việc chính bị sụt giảm, buộc họ phải vay mượn người thân hoặc bán tháo các tài sản khác để giữ nợ không chuyển sang nhóm nợ xấu.

Cơ cấu dòng vốn

Tác động kép từ sự sụt giảm thanh khoản và lãi suất tăng cao không chỉ làm điêu đứng giới đầu cơ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ dân địa phương có nhu cầu bán nhà đất thực sự để giải quyết công việc gia đình, chữa bệnh hoặc xoay vòng vốn sản xuất, kinh doanh.

Khi nguồn cung hàng cắt lỗ từ các nhà đầu tư bung ra ồ ạt trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá giao dịch bị kéo xuống thấp, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt khiến các giao dịch dân sinh thông thường trở nên vô cùng chật vật.

Thị trường BĐS vùng Nam của tỉnh đang trong giai đoạn đìu hiu, khó thanh khoản.

Bà Trần Thị Lan, người dân sinh sống lâu năm tại tổ dân phố trung tâm phường Hòa Bình, cho biết, gia đình bà đã treo biển bán căn nhà hai tầng khang trang suốt 8 tháng nay để lấy vốn chia cho các con lập nghiệp và trang trải chi phí tuổi già. Dù vị trí căn nhà thuận tiện giao thông, pháp lý sổ đỏ đầy đủ và mức giá đưa ra đã được điều chỉnh giảm gần 400 triệu đồng so với đầu năm, nhưng đến nay vẫn chưa thể chốt được giao dịch. Theo bà Lan, nhiều khách đến xem nhà rất ưng ý nhưng khi tính toán đến phương án vay thêm ngân hàng để bù vào phần tiền còn thiếu thì đều lắc đầu rút lui vì e ngại mức lãi suất hàng tháng quá sức chi trả.

Dưới góc nhìn phân tích thị trường, nhiều chuyên gia nghiên cứu bất động sản nhận định, thị trường bất động sản phía Nam của tỉnh Phú Thọ đang trải qua giai đoạn thanh lọc tất yếu sau chu kỳ tăng trưởng nóng dựa nhiều vào kỳ vọng hạ tầng và đòn bẩy tài chính. Việc lãi suất cho vay bất động sản duy trì ở mặt bằng cao hiện nay vừa là phép thử khắc nghiệt đối với sức chịu đựng của nhà đầu tư, vừa là cơ chế điều tiết giúp loại bỏ dòng vốn đầu cơ lướt sóng thiếu bền vững.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự lệch pha giữa kỳ vọng giá của người bán và khả năng chi trả thực tế của người mua. Trong bối cảnh dòng tiền tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, người mua có tiền mặt sẵn sàng chiếm tỷ trọng nhỏ và thường ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý hoàn chỉnh, có thể để ở hay khai thác cho thuê hoặc kinh doanh ngay. Ngược lại, những sản phẩm đất nền phân lô thiếu hạ tầng đồng bộ, nằm xa khu dân cư hiện hữu sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng mất thanh khoản kéo dài.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, giới chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư đang chịu áp lực nợ vay cần chủ động đánh giá lại toàn bộ danh mục tài sản, kiên quyết cơ cấu lại dòng vốn thay vì ôm tâm lý chờ đợi thị trường hồi phục đột biến trong ngắn hạn.

Việc chấp nhận giảm kỳ vọng lợi nhuận, thậm chí cắt lỗ dứt khoát ở những sản phẩm kém thanh khoản để tất toán các khoản vay lãi suất cao là giải pháp cần thiết nhằm bảo toàn nguồn lực tài chính trong bối cảnh hiện nay.

Hồng Trung