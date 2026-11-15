Tuổi trẻ Đất Tổ tiên phong phát triển kinh tế

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ Đất Tổ tích cực phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế. Thông qua các phong trào thi đua và hoạt động đồng hành thiết thực của tổ chức Đoàn, nhiều cơ hội lập thân, lập nghiệp được mở ra, góp phần khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được gắn với chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của kinh tế tư nhân, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên thanh niên tích cực quảng bá, giới thiệu nông sản, góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm quê hương.

Một trong những nội dung trọng tâm được các cấp bộ Đoàn triển khai là phong trào “Thanh niên Phú Thọ làm giàu chính đáng, phát triển quê hương”. Phong trào hướng đến khuyến khích thanh niên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn tìm kiếm hướng đi mới, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đáng chú ý, các hoạt động được định hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những địa bàn có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống. Việc khuyến khích thanh niên khai thác hiệu quả các tiềm năng này không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế tại chỗ mà còn góp phần giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng thanh niên phải rời quê hương tìm kiếm việc làm.

Cùng với phong trào làm kinh tế, các cấp bộ Đoàn tích cực vận động ĐVTN tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng hành xây dựng, quảng bá thương hiệu “Made in Vietnam”, “OCOP Phú Thọ”, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, thanh niên từng bước khẳng định vai trò không chỉ là người trực tiếp sản xuất mà còn là chủ thể trong xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và phát triển sản phẩm quê hương.

Các lĩnh vực khởi nghiệp cũng được định hướng theo hướng đa dạng, bền vững, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm hữu cơ bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Đặc biệt, việc gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa dân tộc, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường được chú trọng, tạo điều kiện để thanh niên phát huy lợi thế bản địa, xây dựng những mô hình kinh tế có giá trị lâu dài.

Để những ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp của thanh niên trở thành hiện thực, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực, tập trung vào những khó khăn, nhu cầu cơ bản của thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp như kiến thức, kỹ năng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết mô hình và tiếp cận nguồn vốn.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Anh Tuấn cho biết: “Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn duy trì tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp ĐVTN, nhất là thanh niên khu vực nông thôn, miền núi, đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, chú trọng duy trì, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ “Thanh niên làm kinh tế”, tạo môi trường để thanh niên liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ ĐVTN tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn tín dụng chính sách. Nhờ đó, giúp thanh niên có thêm nguồn lực hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế”.

Có thể thấy, các hoạt động đồng hành của tổ chức Đoàn từng bước hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế một cách toàn diện, từ trang bị kiến thức, kỹ năng đến kết nối mô hình và nguồn lực. Đây cũng là cơ sở để các phong trào thi đua của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn và hiệu quả phát triển kinh tế của ĐVTN.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đất Tổ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế. Mỗi ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa, mỗi mô hình sản xuất hiệu quả, mỗi sản phẩm mang thương hiệu quê hương được thị trường đón nhận không chỉ đem lại thu nhập cho thanh niên mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Qua đó khẳng định trách nhiệm, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong hành trình chung sức xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lệ Oanh