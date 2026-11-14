Nông dân Tiên Lương thi đua xây dựng quê hương

Với nhiều cách làm thiết thực, Hội Nông dân xã Tiên Lương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Không chỉ hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, Hội còn vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và từng bước tiếp cận chuyển đổi số, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình nuôi cá thương phẩm của gia đình anh Nguyễn Văn Quân, thôn Tăng Xá mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội Nông dân xã Tiên Lương hiện có 3.831 hội viên, sinh hoạt tại 27 chi hội. Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Năm 2026, có 1.930 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 970 hộ đạt danh hiệu. Nhiều mô hình nuôi lợn, cá, chim bồ câu, gà đẻ trứng, bò sinh sản và hợp tác xã chăn nuôi được hỗ trợ, nhân rộng.

Không chỉ phát triển nghề nuôi cá thương phẩm, nghề nuôi cá chép đỏ mang lại hiệu quả cao cho nông dân trong xã.

Để phong trào phát triển sâu rộng, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn tín dụng chính sách và vốn phát triển sản xuất.

Hiện trên địa bàn xã đang triển khai 5 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với 29 hộ vay, tổng dư nợ hơn 1,6 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi và phát triển ngành nghề, giúp hội viên có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất. Trong đó, dự án trồng và chế biến rau sắn có 10 hộ tham gia. Sau hơn 2 năm triển khai, các hộ đã mở rộng diện tích, chú trọng quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng và chế biến sản phẩm để gia tăng giá trị. Các dự án chăn nuôi cá thương phẩm, lợn thương phẩm và sản xuất nem chua cũng phát huy hiệu quả. 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả phí, không phát sinh nợ quá hạn.

Anh Nguyễn Văn Quân - Chi hội trưởng Chi hội Nuôi trồng thủy sản thôn Tăng Xá chia sẻ: “Chi hội có 26 thành viên với tổng diện tích nuôi hơn 15 ha, chủ yếu nuôi cá trắm, chép, trôi, rô, mè, từng bước hình thành sản xuất hàng hóa. Thành viên trong chi hội thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, thức ăn và phòng, chống dịch bệnh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, 12 hội viên được vay vốn với mức 50 triệu đồng/hội viên, luân phiên theo thời gian 3 năm. Nguồn vốn giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, đồng thời tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Chung tay bảo vệ môi trường

Cùng với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Tiên Lương tích cực vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Các hội viên đóng góp công sức, kinh phí, ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, vận động nông dân chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ tài nguyên.

Tại thôn Đình Cả, hội viên nông dân cùng người dân thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc đường hoa dài hơn 1 km. Đây cũng là chi hội được lựa chọn thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nông dân bảo vệ môi trường với 12 thành viên. Các thành viên được cung cấp thông tin, tập huấn kiến thức về xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất, chăn nuôi; vận động gia đình và cộng đồng phân loại rác tại nguồn, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hội viên nông dân Chi hội thôn Đình Cả dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Nhà văn hóa.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Lương Lý Minh Tiến cho biết: “Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; duy trì hoạt động thu gom, phân loại rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh. Hội dự kiến thành lập thêm từ 2 - 3 CLB Nông dân bảo vệ môi trường tại các thôn, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các mô hình tự quản, góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường”.

Thông qua các phong trào thi đua và hoạt động hỗ trợ thiết thực, Hội Nông dân xã Tiên Lương từng bước nâng cao chất lượng công tác Hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên trong hội viên. Qua đó, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Thanh