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Xuất khẩu 10 tháng vượt 44% kế hoạch năm

Tháng 10/2026, tỉnh Phú Thọ có kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6 tỷ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 10 tháng năm 2026 lên 56,9 tỷ USD, tăng 91% so với cùng kỳ và vượt 44,05% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu 10 tháng ước đạt 71,4 tỷ USD, tăng 133% so với cùng kỳ. Nhập siêu khoảng 14,5 tỷ USD, chủ yếu do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và linh kiện phục vụ sản xuất.

Xuất khẩu 10 tháng vượt 44% kế hoạch nămCông nhân Công ty Cổ phần Bao bì GreenStar (Cụm công nghiệm Bãi Ba, xã Đông Thành) may bao bì xuất khẩu.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 giảm 4,21% so với tháng trước nhưng tăng 4,22% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,93%.

Trong 11 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 7 sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: Máy tính xách tay tăng 13,98%; thức ăn gia súc tăng 10,75%; linh kiện điện tử tăng 10,4%; giày các loại tăng 8,35%; xe máy tăng 5,05%; điện thương phẩm tăng 21,73%; điện sản xuất tăng 5,81%.

4 sản phẩm có sản lượng giảm gồm: Phân hóa học giảm 31,2%; ô tô dưới 10 chỗ giảm 5,59%; quần áo giảm 3,57%; gạch ốp lát giảm 0,97%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo, kết quả sản xuất trong tháng 10 giảm 6,3% so với tháng trước.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, ngành Công Thương sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có sản lượng giảm để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, điện và lao động. Các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quân Lâm


Quân Lâm

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ chỉ số sản xuất công nghiệp Sản phẩm công nghiệp Kim ngạch xuất khẩu Hỗ trợ doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài Tháng 10 Sản lượng Nhập khẩu Chuỗi giá trị
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