Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV (Mông Cổ) tham quan các công trình, mô hình kinh tế tại Phú Thọ

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, ngày 12/11, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh TUV, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, do ông Nyamaa Enkhbold - Chủ tịch HĐND tỉnh TUV làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và một số địa điểm văn hóa, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là dịp để đoàn tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng của Người, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết về lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, tìm hiểu hoạt động tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về quá trình khảo sát, xây dựng và phát triển công trình; quy mô, năng lực vận hành cũng như vai trò của nhà máy đối với hệ thống điện quốc gia.

Là một trong những công trình thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Việt Nam, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình không chỉ góp phần cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống, bảo đảm an ninh năng lượng mà còn tham gia điều tiết nguồn nước, phòng, chống lũ cho khu vực hạ du sông Hồng.

Các đại biểu cũng tìm hiểu những dấu mốc lịch sử gắn với quá trình xây dựng công trình, sự đóng góp của các chuyên gia, kỹ sư và hàng vạn cán bộ, công nhân trong quá trình thi công. Qua đó, đoàn có thêm thông tin về những thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đoàn tham quan tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Cùng ngày, đoàn tham quan Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Cao Phong. Tại đây, đoàn đã tìm hiểu hoạt động sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của các nhà khoa học Việt Nam.

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa dân tộc Mường tại xã Cao Phong.

Đoàn công tác tìm hiểu hoạt động sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Trong chương trình, đoàn cũng khảo sát mô hình trồng và phát triển cây cam tại xã Cao Phong. Các đại biểu được giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm canh tác, quy trình chăm sóc, thu hoạch và định hướng phát triển vùng trồng cam theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Đặc biệt, đoàn tìm hiểu những giải pháp xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương.

Đoàn công tác đến học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại xã Cao Phong.

Thông qua các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế, các đại biểu tỉnh TUV có dịp tìm hiểu sâu hơn về những thành tựu, tiềm năng và kinh nghiệm phát triển của tỉnh Phú Thọ trên các lĩnh vực năng lượng, khoa học, văn hóa và nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo xã Cao Phong trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai địa phương; mở ra những cơ hội trao đổi, hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Từ đó, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh TUV nói riêng, giữa Việt Nam và Mông Cổ nói chung.

Mạnh Hùng