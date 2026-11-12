Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở Hùng Việt

Là địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp, sau sáp nhập, xã Hùng Việt có thêm điều kiện mở rộng không gian, thúc đẩy sản xuất theo hướng tập trung, hàng hóa. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Nghề nuôi tôm càng xanh ở Văn Khúc bắt đầu hình thành từ đầu năm 2000. Đến nay, tôm càng xanh Văn Khúc đã trở thành sản phẩm được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Ông Đặng Văn Được, một trong những hộ nuôi tôm có tiếng ở thôn Văn Khúc, cho biết tôm càng xanh nuôi tại địa phương thường có giá cao hơn tôm cùng loại từ các tỉnh phía Nam khoảng 70.000-80.000 đồng/kg. Giá bán bình quân đạt 220.000-230.000 đồng/kg, mang lại doanh thu từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi hộ, tùy theo diện tích mặt nước nuôi.

Hiện nay, xã Hùng Việt có 270 ha diện tích nuôi thủy sản, trong đó khoảng 170 ha nuôi tôm càng xanh, tập trung chủ yếu tại thôn Văn Khúc. Cuối tháng 7 vừa qua, Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ tôm càng xanh xã Hùng Việt được thành lập, hướng tới liên kết các hộ nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất; xây dựng vùng nuôi tập trung theo hướng an toàn, bền vững. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu “Tôm càng xanh Hùng Việt”, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho hội viên nông dân.

Ông Đặng Văn Được, thôn Văn Khúc, xã Hùng Việt (người mặc áo phông xanh) chuẩn bị kiểm tra độ sinh trưởng của tôm càng xanh.

Bên cạnh nuôi tôm càng xanh, xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng rau an toàn theo hướng tập trung, hàng hóa cũng được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Trong đó, xã khuyến khích chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu tập trung, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất tại các vùng cây trồng chủ lực, gắn phát triển vùng trồng với các cơ sở sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm.

Với tổng diện tích gieo trồng rau khoảng 190 ha/năm, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư thâm canh, UBND xã khuyến khích sản xuất theo hợp đồng, bảo đảm an toàn thực phẩm và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, chú trọng xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR; từng bước hình thành vùng trồng, cấp mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở tạo thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết sản xuất, thu mua, vận chuyển và tiêu thụ nông sản địa phương.

Người dân xã Hùng Việt phát triển vùng rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hữu cơ Bắc Bộ cho biết, ngay từ khi thành lập, HTX đã xác định phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh một số loại cây trồng trên diện tích lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các tiêu chuẩn hữu cơ. Phương thức sản xuất này giúp HTX thuận lợi trong quản lý các khâu từ xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản, vận chuyển; đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế xã khẳng định, để xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, tập trung, Hùng Việt định hướng khuyến khích người dân phát triển kinh tế tập thể thông qua thành lập các HTX, tổ hợp tác; tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hùng Việt là vùng đất có truyền thống sản xuất nông nghiệp, với nhiều ngành nghề và giá trị văn hóa lâu đời. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể, địa phương khuyến khích những hộ có điều kiện liên kết phát triển du lịch cộng đồng gắn với các làng nghề làm bánh chưng, chế biến mì gạo và các sản phẩm nông sản. Qua đó, khai thác lợi thế sẵn có, đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Quân Lâm