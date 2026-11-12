Phú Thọ hoàn thành làm sạch dữ liệu hơn 1,21 triệu thửa đất

Đến ngày 30/10/2026, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành làm sạch dữ liệu của 1.211.067 trong tổng số 1.369.578 thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đất đai, đạt 88,22%.

Còn 158.511 thửa đất đang được tiếp tục rà soát, xử lý. Các nội dung cần hoàn thiện gồm: Thông tin không gian của thửa đất, hồ sơ quét, thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Cẩm Khê cập nhật, rà soát và làm sạch dữ liệu đất đai trên hệ thống bản đồ.

Cùng với làm sạch dữ liệu, tỉnh đã triển khai phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến cấp xã; phê duyệt dự án đo đạc, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu nền địa lý giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, tỉnh bố trí 234,2 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai; tập trung hoàn thiện các trường thông tin còn thiếu, xử lý hồ sơ chưa đồng bộ và tiếp tục đối soát với dữ liệu dân cư.

Song song với nhiệm vụ này, các cơ quan chuyên môn được giao xây dựng bảng giá đất năm 2027; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Hương Giang