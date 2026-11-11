Xã Hợp Kim nhân rộng mô hình giảm nghèo

Những mô hình giảm nghèo hiệu quả đang được xã Hợp Kim quan tâm hỗ trợ, nhân rộng, góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí tự lực vươn lên của người dân. Đồng thời, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, ngành nghề truyền thống, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP của ông Đỗ Khắc Vương mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Cách đây hơn chục năm, ông Đỗ Khắc Vương (sinh năm 1963) là người tiên phong đưa cây bưởi Da xanh về trồng trên đồng đất thôn Bình Tân. Chủ động tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, ông mạnh dạn đầu tư vốn và công sức, từng bước xây dựng mô hình trồng bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, trên diện tích hơn 1ha, vườn bưởi cho sản lượng trên 20 tấn quả, doanh thu bình quân khoảng 600 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng.

Cũng tại thôn Bình Tân, mô hình chăn nuôi gà Mía Sơn Tây của hội viên nông dân Bùi Đức Ngọc (sinh năm 1983) được triển khai từ tháng 3/2026, mở ra hướng phát triển chăn nuôi hàng hóa quy mô trang trại, đồng thời góp phần bảo tồn giống gà đặc sản.

Anh Ngọc cho biết: "Gia đình đầu tư xây dựng trang trại với quy mô 6.000 con, hướng tới tham gia chuỗi cung ứng gà thịt cho thị trường. Khu vực chăn nuôi được bố trí trên diện tích đất rộng, nằm sâu trong núi, thuận lợi cho hình thức nuôi bán chăn thả, bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Đến nay, trang trại đã xuất bán lứa đầu tiên với 2.000 con gà thương phẩm. Hai lứa còn lại với tổng đàn 4.000 con, dự kiến xuất bán vào dịp cuối năm, khi nhu cầu thị trường tăng cao và gà đạt trọng lượng bình quân khoảng 2,5kg/con.

Không chỉ có các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp, trên địa bàn xã còn phát triển nhiều mô hình tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động. Tiêu biểu là mô hình thêu ren xuất khẩu của bà Bùi Thị Lòn ở thôn Sào Báy, tạo việc làm cho gần 500 phụ nữ với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; tổ hợp tác làm chổi thơm tại thôn Đồng Khai thu hút khoảng 200 chị em tham gia, mang lại thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, mô hình chuyển đổi diện tích ruộng một vụ sang trồng rau lấy quả như bí xanh, lặc lày, mướp đắng của phụ nữ thôn Mến Bôi cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/ha/vụ.

Sau sáp nhập, xã Hợp Kim hiện có quy mô dân số trên 21.000 người, sinh sống tại 13 thôn. Phát huy lợi thế địa phương, cùng với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ, xã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, mở rộng các mô hình thâm canh rau lấy quả, đồng thời duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống.

Mô hình thâm canh rau lấy quả mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân xã Hợp Kim.

Theo báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030), toàn xã có 15 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,05%, hộ cận nghèo 3,59%. Kết quả cho thấy, những chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, cải thiện đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bùi Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Việc duy trì, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp, vùng trồng cây ăn quả tập trung như cam, bưởi ngày càng được mở rộng, gắn với quy trình sản xuất an toàn, tạo hướng phát triển ổn định và bền vững.

Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi; tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn và giới thiệu việc làm, giúp người lao động nâng cao tay nghề, năng lực sản xuất. Cùng với đó, các giải pháp hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững được triển khai gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí, tiếp tục nhân rộng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Bùi Minh