Nâng chất lượng cung ứng điện ở Hạ Hòa

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, phục vụ tốt hơn đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, Điện lực Hạ Hòa đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn quản lý. Cùng với việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đơn vị chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công nhân Điện lực Hạ Hòa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Điện giữ vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn các xã Hạ Hòa, Hiền Lương, Văn Lang, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Đan Thượng ngày càng tăng. Đặc biệt, tại các khu vực tập trung dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, yêu cầu về chất lượng điện năng, độ ổn định của nguồn điện ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu đối với Điện lực Hạ Hòa trong việc chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng lưới điện, xây dựng phương án đầu tư, cải tạo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Xác định đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thời gian qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã quan tâm bố trí nguồn lực triển khai các công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp lưới điện trên địa bàn Điện lực Hạ Hòa quản lý. Các hạng mục đầu tư được thực hiện theo hướng tăng cường năng lực truyền tải, mở rộng phạm vi cấp điện, giảm tình trạng quá tải cục bộ, từng bước hoàn thiện hệ thống điện trung thế và hạ thế.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Lân - Trưởng Điện lực Hạ Hòa cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xây dựng mới 2,896 km đường dây 35kV; 10 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 1.870 kVA; nâng công suất 2 TBA với tổng công suất 500 kVA. Đối với lưới điện hạ thế, đã xây dựng mới 19,6 km đường dây và cải tạo, nâng cấp 12,269 km đường dây hiện có.

Việc xây dựng mới các trạm biến áp, đường dây trung thế và hạ thế giúp mở rộng khả năng cấp điện, rút ngắn bán kính cấp điện, hạn chế tình trạng điện áp thấp vào giờ cao điểm. Trong khi đó, việc nâng công suất các trạm biến áp và cải tạo đường dây hạ thế góp phần giảm nguy cơ quá tải, hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp đến các hộ sử dụng điện. Qua đó, tạo điều kiện để người dân yên tâm sử dụng các thiết bị điện phục vụ sinh hoạt, đồng thời giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì hoạt động ổn định.

Đáng chú ý, đối với khu vực nông thôn, nơi nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và kinh doanh dịch vụ ngày càng đa dạng, việc đầu tư nâng cấp lưới điện có ý nghĩa quan trọng. Nguồn điện ổn định không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người dân ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, giảm sức lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Song song với đầu tư hạ tầng, Điện lực Hạ Hòa chú trọng công tác quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lưới điện. Việc thường xuyên kiểm tra đường dây, trạm biến áp, các thiết bị đóng cắt và điểm có nguy cơ mất an toàn được đơn vị quan tâm thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý khiếm khuyết, phòng ngừa sự cố. Công tác quản lý kỹ thuật, theo dõi tình trạng vận hành của các thiết bị được tăng cường, góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục, nhất là trong những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ khách hàng cũng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Điện lực Hạ Hòa từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh và dịch vụ điện.

Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của khách hàng được thực hiện theo hướng công khai, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí đi lại. Khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ điện qua các kênh giao dịch trực tuyến của ngành Điện, từ đăng ký cấp điện, thay đổi thông tin hợp đồng, tra cứu chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện đến thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Kiểm tra trang thiết bị trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Việc đẩy mạnh các hình thức giao dịch trực tuyến góp phần tạo thuận lợi cho người dân, nhất là khách hàng ở khu vực nông thôn, địa bàn xa trung tâm. Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch để thực hiện các thủ tục, khách hàng có thể chủ động sử dụng các nền tảng số để gửi yêu cầu, theo dõi quá trình giải quyết và tra cứu thông tin sử dụng điện. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý công việc và xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Điện chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cũng được quan tâm. Thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện, hướng dẫn sử dụng thiết bị điện hợp lý, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong thực hành tiết kiệm điện, nhất là vào những thời điểm nắng nóng, phụ tải tăng cao. Khuyến cáo khách hàng kiểm tra hệ thống điện sau công tơ, sử dụng thiết bị đúng quy cách, không tự ý câu mắc điện, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ, mất an toàn trong sử dụng điện.

Thời gian tới, Điện lực Hạ Hòa sẽ tăng cường rà soát nhu cầu phụ tải, chủ động tham mưu Công ty Điện lực Phú Thọ phương án đầu tư, cải tạo lưới điện phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn. Trong đó, ưu tiên xử lý các vị trí có nguy cơ quá tải, chất lượng điện áp chưa bảo đảm; nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Hoàng Hương