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Phú Thọ xử lý 77 dự án tồn đọng, vướng mắc

Đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh đã xử lý 77 trong tổng số 151 dự án tồn đọng, vướng mắc được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751 của Chính phủ. Trong đó, 31 dự án chấm dứt hoạt động; 46 dự án được tháo gỡ khó khăn để xử lý các thủ tục hoặc tiếp tục triển khai. Đối với 74 dự án còn lại, tỉnh đã xác định chủ trương, phương hướng giải quyết.

Phú Thọ xử lý 77 dự án tồn đọng, vướng mắcDự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương - một trong những dự án được tỉnh tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai.

Trong số 46 dự án được tháo gỡ vướng mắc, có 25 dự án đã điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện; 8 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động. Các dự án còn lại đang thực hiện các thủ tục theo phương án xử lý đã được xác định.

Riêng trong tháng 10, UBND tỉnh ban hành 8 quyết định cho phép tiếp tục triển khai, giao đất hoặc cho thuê đất đối với các dự án vướng mắc, gồm: Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo; Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn; Khu du lịch sinh thái Đại Lải - khu B; Khu nhà ở đô thị Khu dân cư số 3; Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương; Khu nhà ở sinh thái Vinaconex 2; Khu dịch vụ và nhà ở sinh thái Đầm Vạc; Khu nhà ở đô thị Quảng Lợi.

UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành xử lý các dự án tồn đọng theo kế hoạch trước ngày 30/11/2026; đồng thời tiếp tục rà soát, xây dựng phương án tháo gỡ đối với các dự án thuộc thẩm quyền của địa phương.

Minh Vũ


Minh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dự án UBND tỉnh Nhà ở Vướng mắc Xử lý khu du lịch sinh thái Phương án Tháng 10 Thủ tục Dịch vụ
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