Phú Thọ giải ngân vốn đầu tư công đạt 66,2% kế hoạch Chính phủ giao

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Đến hết tháng 10, tỉnh Phú Thọ đã giải ngân 12.781,9 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 64,1% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 66,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 70%, vốn ngân sách Trung ương đạt 18,6%.
Nhà thầu huy động máy móc thi công Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La, tạo khối lượng để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Khối dự án cấp tỉnh giải ngân 3.859,3 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch; cấp xã giải ngân 8.032 tỷ đồng, đạt 89,4%. Trong 148 xã, phường, có 114 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung, 34 địa phương còn thấp hơn.
Để thúc đẩy tiến độ, UBND tỉnh đã điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đợt 5, chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khối lượng thực hiện và khả năng sử dụng vốn.
Những tháng cuối năm, tỉnh tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư với kết quả giải ngân từng dự án.
Minh Vũ
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