Giá cả thị trường ngày 11/11/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Neptune ST25+ Extra (Túi 5kg)
124.000 đồng/túi
2
Phở bò Vifon có thịt thật (Gói 90g)
18.000 đồng/gói
3
Bắp bò đông lạnh nhập khẩu (Khay 500g)
99.000 đồng/khay
4
Đùi gà góc tư C.P (Khay 300g)
26.488 đồng/khay
5
Cá hồi Coho cắt khúc (Khay 300g)
108.600 đồng/khay
6
Nấm bào ngư xám (Gói 300g)
23.000 đồng/gói
7
Khổ qua trái tươi (Túi 500g)
14.140 đồng/túi
8
Nho đỏ không hạt Crimson nội địa Trung (Túi 500g)
47.500 đồng/túi
9
Lê đường nội địa Trung (Túi 500g)
17.500 đồng/túi
10
Bánh mandu thịt và rau củ Bibigo (Gói 250g)
37.500 đồng/gói
11
Sữa thanh trùng Lothamilk có đường (Chai 500ml)
31.500 đồng/chai
12
Bánh quy bơ Pháp LU (Hộp 310g)
132.000 đồng/hộp
13
Nước khoáng thiên nhiên La Vie (Thùng 24 chai 500ml)
95.000 đồng/thùng
14
Dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish hương chanh (Chai 250ml)
172.000 đồng/chai
15
Nước giặt Ariel chuyên gia cửa trước hương sen nhài (Túi 3,05kg)
185.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026
Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026
Giá cả thị trường ngày 3/11/2026