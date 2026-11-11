Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 11/11/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm Neptune ST25+ Extra (Túi 5kg)

124.000 đồng/túi

2

Phở bò Vifon có thịt thật (Gói 90g)

18.000 đồng/gói

3

Bắp bò đông lạnh nhập khẩu (Khay 500g)

99.000 đồng/khay

4

Đùi gà góc tư C.P (Khay 300g)

26.488 đồng/khay

5

Cá hồi Coho cắt khúc (Khay 300g)

108.600 đồng/khay

6

Nấm bào ngư xám (Gói 300g)

23.000 đồng/gói

7

Khổ qua trái tươi (Túi 500g)

14.140 đồng/túi

8

Nho đỏ không hạt Crimson nội địa Trung (Túi 500g)

47.500 đồng/túi

9

Lê đường nội địa Trung (Túi 500g)

17.500 đồng/túi

10

Bánh mandu thịt và rau củ Bibigo (Gói 250g)

37.500 đồng/gói

11

Sữa thanh trùng Lothamilk có đường (Chai 500ml)

31.500 đồng/chai

12

Bánh quy bơ Pháp LU (Hộp 310g)

132.000 đồng/hộp

13

Nước khoáng thiên nhiên La Vie (Thùng 24 chai 500ml)

95.000 đồng/thùng

14

Dung dịch vệ sinh máy rửa chén Finish hương chanh (Chai 250ml)

172.000 đồng/chai

15

Nước giặt Ariel chuyên gia cửa trước hương sen nhài (Túi 3,05kg)

185.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 11/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Thiên nhiên Chuyên gia Nhập khẩu Hàng hóa Phở bò Rau củ Chanh Pháp Sữa
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