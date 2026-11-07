Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Cá diêu hồng làm sạch
40.000 đồng/500g
2
Thịt hến làm sạch
22.400 đồng/200g
3
Hồng giòn nội địa Trung
14.500 đồng/500g
4
Lốc 4 gói miến sườn heo Vifon
43.000 đồng/4 gói 58g
5
Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống
10.500 đồng/gói 71g
6
Nước tương Chinsu tỏi ớt
24.000 đồng/chai 330ml
7
Bột gia vị nấu bò kho Vianco
7.200 đồng/gói 18g
8
Sốt ướp thịt Hàn Quốc O'food vị cay
10.500 đồng/gói 80g
9
Thùng 48 hộp sữa chua uống hương cam YoMost
320.000 đồng/48 hộp 170ml
10
Lốc 4 hộp thức uống ngũ cốc dinh dưỡng ít đường Việt Ngũ Cốc
35.000 đồng/4 hộp 180ml
11
Kem Caramel muối Celano cao cấp
89.500 đồng/hộp 307g
12
Kem que Dưa hấu Merino Kool
9.500 đồng/cây 62g
13
Kim chi cải thảo cắt lát Bibigo Ông Kim’s
55.500 đồng/hộp 500g
14
Đậu hũ trứng Vị Nguyên
15.700 đồng/cây 220g
15
Trà đào cam sả Blendy hộp 88g (8 gói x 11g)
37.000 đồng/8 gói 11g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026
Giá cả thị trường ngày 3/11/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/11/2026
Giá cả thị trường ngày 31/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/10/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/10/2026