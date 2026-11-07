Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Cá diêu hồng làm sạch

40.000 đồng/500g

2

Thịt hến làm sạch

22.400 đồng/200g

3

Hồng giòn nội địa Trung

14.500 đồng/500g

4

Lốc 4 gói miến sườn heo Vifon

43.000 đồng/4 gói 58g

5

Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống

10.500 đồng/gói 71g

6

Nước tương Chinsu tỏi ớt

24.000 đồng/chai 330ml

7

Bột gia vị nấu bò kho Vianco

7.200 đồng/gói 18g

8

Sốt ướp thịt Hàn Quốc O'food vị cay

10.500 đồng/gói 80g

9

Thùng 48 hộp sữa chua uống hương cam YoMost

320.000 đồng/48 hộp 170ml

10

Lốc 4 hộp thức uống ngũ cốc dinh dưỡng ít đường Việt Ngũ Cốc

35.000 đồng/4 hộp 180ml

11

Kem Caramel muối Celano cao cấp

89.500 đồng/hộp 307g

12

Kem que Dưa hấu Merino Kool

9.500 đồng/cây 62g

13

Kim chi cải thảo cắt lát Bibigo Ông Kim’s

55.500 đồng/hộp 500g

14

Đậu hũ trứng Vị Nguyên

15.700 đồng/cây 220g

15

Trà đào cam sả Blendy hộp 88g (8 gói x 11g)

37.000 đồng/8 gói 11g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026&nbsp;


Kết Đoàn

 Từ khóa: Dinh dưỡng Thức uống Hàn quốc Sữa chua Hàng hóa Cam Lốc giá cả thị trường Dưa hấu Kim chi
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