Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 10/11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Giò sống

36.900 đồng/200g

2

Cánh giữa gà nhập khẩu

30.182 đồng/200g

3

Lòng gà

28.500 đồng/250g

4

Cá sặc làm sạch

38.700 đồng/300g

5

Thịt hến làm sạch

28.000 đồng/200g

6

Lê xanh túi

24.000 đồng/2 quả

7

Ổi Đài Loan quả từ 220g trở lên

24.400 đồng/kg

8

Bột chiên giòn Meizan gói (nêm sẵn gia vị)

11.600 đồng/gói 150g

9

Bột chiên xù Miwon gói

27.500 đồng/gói 200g

10

Nước gạo Hàn Quốc OKF

49.000 đồng/chai 1.5 lít

11

Trà ô long tứ quý Hùng Thái gói

79.000 đồng/gói 100g

12

Lương khô mix hạt tổng hợp SBT gói

59.000 đồng/gói 500g

13

Bánh gấu Meiji Hello Panda Double Chocolate hộp 40g

26.500 đồng/hộp 40g

14

Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương cam có thạch

34.500 đồng/4 hộp 170ml

15

Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước hộp

102.000 đồng/hộp 160g

Giá cả thị trường ngày 10/11/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: ổi Đài Loan Bình phước Nhập khẩu Chocolate Hàn quốc Trái cây Hàng hóa giá cả thị trường Gia vị Trà
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