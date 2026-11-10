Giá cả thị trường ngày 10/11/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Giò sống
36.900 đồng/200g
2
Cánh giữa gà nhập khẩu
30.182 đồng/200g
3
Lòng gà
28.500 đồng/250g
4
Cá sặc làm sạch
38.700 đồng/300g
5
Thịt hến làm sạch
28.000 đồng/200g
6
Lê xanh túi
24.000 đồng/2 quả
7
Ổi Đài Loan quả từ 220g trở lên
24.400 đồng/kg
8
Bột chiên giòn Meizan gói (nêm sẵn gia vị)
11.600 đồng/gói 150g
9
Bột chiên xù Miwon gói
27.500 đồng/gói 200g
10
Nước gạo Hàn Quốc OKF
49.000 đồng/chai 1.5 lít
11
Trà ô long tứ quý Hùng Thái gói
79.000 đồng/gói 100g
12
Lương khô mix hạt tổng hợp SBT gói
59.000 đồng/gói 500g
13
Bánh gấu Meiji Hello Panda Double Chocolate hộp 40g
26.500 đồng/hộp 40g
14
Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương cam có thạch
34.500 đồng/4 hộp 170ml
15
Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước hộp
102.000 đồng/hộp 160g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026
Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026
Giá cả thị trường ngày 3/11/2026