Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 12/11/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm A An ST25+ (túi 5kg)

124.000 đồng/túi

2

Mì Koreno Jumbo kim chi (túi 10 gói 100g)

79.000 đồng/túi

3

Sườn non heo C.P (khay 400g)

74.400 đồng/khay

4

Cánh gà tươi C.P (khay 300g)

29.700 đồng/khay

5

Cá basa cắt khúc (khay 500g)

42.000 đồng/khay

6

Nấm đùi gà baby nội địa Trung (gói 200g)

20.000 đồng/gói

7

Bí đao tươi (kg)

20.720 đồng/kg

8

Quýt Úc nhập khẩu (túi 800g)

69.000 đồng/ túi

9

Bưởi da xanh (trái 1.2kg - 1.4kg)

58.800 đồng/kg

10

Bánh bao kim sa trứng muối C.P (gói 270g)

54.000 đồng/gói

11

Sữa dinh dưỡng Dutch Lady có đường (bịch 180ml)

7.400 đồng/bịch

12

Bánh kem trứng Custas Orion (hộp 6 cái 141g)

33.000 đồng/hộp

13

Trà sữa nướng trân châu Lothamilk (chai 250ml)

20.000 đồng/chai

14

Nước rửa chén Mỹ Hảo hương chanh (chai 1.5kg)

47.500 đồng/chai

15

Nước giặt Surf nước hoa say đắm (túi 3.1kg)

105.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 12/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Dinh dưỡng Nhập khẩu Hàng hóa Kim chi Trà sữa Chanh Hoa bưởi da xanh nấm đùi gà
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