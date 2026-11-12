Giá cả thị trường ngày 12/11/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm A An ST25+ (túi 5kg)
124.000 đồng/túi
2
Mì Koreno Jumbo kim chi (túi 10 gói 100g)
79.000 đồng/túi
3
Sườn non heo C.P (khay 400g)
74.400 đồng/khay
4
Cánh gà tươi C.P (khay 300g)
29.700 đồng/khay
5
Cá basa cắt khúc (khay 500g)
42.000 đồng/khay
6
Nấm đùi gà baby nội địa Trung (gói 200g)
20.000 đồng/gói
7
Bí đao tươi (kg)
20.720 đồng/kg
8
Quýt Úc nhập khẩu (túi 800g)
69.000 đồng/ túi
9
Bưởi da xanh (trái 1.2kg - 1.4kg)
58.800 đồng/kg
10
Bánh bao kim sa trứng muối C.P (gói 270g)
54.000 đồng/gói
11
Sữa dinh dưỡng Dutch Lady có đường (bịch 180ml)
7.400 đồng/bịch
12
Bánh kem trứng Custas Orion (hộp 6 cái 141g)
33.000 đồng/hộp
13
Trà sữa nướng trân châu Lothamilk (chai 250ml)
20.000 đồng/chai
14
Nước rửa chén Mỹ Hảo hương chanh (chai 1.5kg)
47.500 đồng/chai
15
Nước giặt Surf nước hoa say đắm (túi 3.1kg)
105.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026
Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026