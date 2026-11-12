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Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của Phú Thọ tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26

Sáng 12/11, tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”.

Hội chợ diễn ra từ ngày 12/11 đến hết ngày 15/11/2026, thu hút sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước với quy mô khoảng 250 gian hàng. Trong đó, 150 gian hàng trưng bày sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố trên cả nước và 100 gian hàng của các doanh nghiệp quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ và khu vực ASEAN.

Các mặt hàng tại hội chợ tập trung vào nông sản chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên cùng các thiết bị chế biến, bảo quản và giải pháp logistics, thương mại điện tử.

Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của Phú Thọ tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26Sản phẩm OCOP 3 sao Thịt chua Phượng Hồng của xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ.

Tham gia AgroViet 2026, tỉnh Phú Thọ có 4 gian hàng, trưng bày và giới thiệu hơn 10 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ. Nổi bật là các đặc sản đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như: Thịt chua Phượng Hồng, Gà ủ muối Tân Sơn, Mỳ gạo Hùng Lô, Chè Hoài Trung, Chè Đá Hen, Chè Thành Nam, Trà túi lọc Tam Gift, Tinh bột nghệ Nhưng Vần...

Đây là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Phú Thọ quảng bá trực tiếp hình ảnh, chất lượng nông sản địa phương tới người tiêu dùng Thủ đô và bạn bè quốc tế. Qua đó, mở rộng mạng lưới kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác phân phối và thúc đẩy tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm OCOP của tỉnh trên thị trường trong và ngoài nước.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP Nông nghiệp hội chợ Quốc tế triển lãm thành phố Hà Nội tỉnh Phú Thọ Doanh nghiệp Trung Quốc Môi trường
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