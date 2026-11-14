Tiếp sức cho kinh tế tư nhân bứt phá

Xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng, ngành Ngân hàng đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hàng loạt giải pháp mở rộng tín dụng, hạ lãi suất và đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đang tạo luồng sinh khí mới, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.

Sản phẩm nấm của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên được người tiêu dùng đón nhận nhờ chất lượng thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao.

Giai đoạn khởi sự kinh doanh và mở rộng quy mô sản xuất, bài toán về vốn luôn là “nút thắt” lớn nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian khó, ông Phùng Đức Định - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên chia sẻ: Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là tiếp cận vốn vay ngân hàng. Không tài sản thế chấp, thiếu cơ chế ưu đãi từng là rào cản rất lớn. Gia đình tôi phải xoay xở, huy động mọi nguồn lực từ người thân để từng bước vươn lên thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, sở hữu sản phẩm nấm đạt chuẩn OCOP 4 sao như hôm nay. Rõ ràng, nguồn vốn ưu đãi chính là dòng “sữa mẹ” quyết định sự trưởng thành và sống còn đối với các DNNVV.

Câu chuyện của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia cũng là thực trạng chung của hàng nghìn DNNVV tại địa phương. Nhiều doanh nghiệp dù có ý tưởng tốt, năng lực sản xuất ổn định và thị trường tiềm năng nhưng khả năng quản trị tài chính còn yếu, sổ sách kế toán chưa bài bản, thiếu tính minh bạch. Điều này khiến các ngân hàng e ngại rủi ro khi xét duyệt các khoản vay không có tài sản bảo đảm.

Thấu hiểu những trăn trở đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát thực tiễn. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại đã thiết kế các gói tín dụng ưu đãi linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế của khu vực tư nhân.

Đơn cử như VietinBank Bình Xuyên, bên cạnh gói vay ngắn hạn với lãi suất thấp hơn từ 1 - 2%/năm so với mặt bằng chung để bổ sung vốn lưu động cho DNNVV, ngân hàng còn tạo đột phá qua giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng. Thông qua việc kết nối các doanh nghiệp đầu tàu với hệ thống đơn vị vệ tinh, ngân hàng đã giúp nhiều doanh nghiệp phụ trợ tiếp cận vốn nhanh chóng dựa trên hợp đồng và hóa đơn bán hàng mà không bị áp lực bởi tài sản bảo đảm.

Cùng với đó, đơn vị chủ động cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp khó khăn tạm thời và giảm 30 - 50% phí dịch vụ thanh toán, bảo lãnh. Nhờ vậy, dư nợ khách hàng doanh nghiệp của VietinBank Bình Xuyên luôn giữ vai trò chủ lực, hiện đạt hơn 6.200 tỷ đồng.

Cán bộ VietinBank Bình Xuyên tư vấn, hướng dẫn khách hàng tiếp cận gói tín dụng ưu đãi.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4, với mạng lưới 28 hệ thống ngân hàng phủ kín các xã, phường trong tỉnh, dịch vụ tài chính đang phát huy tối đa hiệu quả dẫn vốn. Các tổ chức tín dụng duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân ổn định ở mức 7,5% - 11,4%/năm, tập trung ưu tiên nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và các ngành động lực tăng trưởng.

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 359 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ cho vay đạt 412 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%. Dòng vốn được phân bổ hợp lý vào cả ba khu vực kinh tế: Thương mại - dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Đáng chú ý, các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khu vực tư nhân và lĩnh vực mũi nhọn ghi nhận mức tăng trưởng đột phá.

Tính đến đầu tháng 9/2026, dư nợ cho vay đối với DNNVV đạt 71.693 tỷ đồng (tăng 16,8% so với cuối năm 2025, chiếm 18% tổng dư nợ nền kinh tế); cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 8.163 tỷ đồng (tăng 106,8%); cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 142.375 tỷ đồng (chiếm 35,6% tổng dư nợ)... Ngoài ra, các ngân hàng cũng giải ngân 84 tỷ đồng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 7.790 tỷ đồng cho vay xuất khẩu.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên nguồn vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Trọng tâm hướng dòng vốn vào các DNNVV, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tham gia chuỗi cung ứng.

Song song với đó, ngành Ngân hàng sẽ siết chặt thanh tra, giám sát an toàn hoạt động, tiếp tục minh bạch hóa thủ tục vay vốn và đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp tư nhân cũng cần nâng cao năng lực quản trị và minh bạch dòng tiền để tạo dựng niềm tin, làm cơ sở để ngân hàng nới lỏng điều kiện thế chấp và chuyển sang cho vay dựa trên dòng tiền.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý đến tổ chức tín dụng, dòng vốn ngân hàng đang thực sự trở thành đòn bẩy vững chắc, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, giúp kinh tế tư nhân địa phương tự tin vươn mình và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trần Tỉnh