Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp FDI

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Ngày 13/11, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi về chính sách, pháp luật thuế và thủ tục hành chính thuế với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới thành lập trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp FDI những nội dung cơ bản và quy định liên quan đến chính sách, pháp luật thuế hiện hành, tập trung vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, các quy định về hóa đơn, chứng từ và thủ tục hành chính thuế. Qua đó, giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật, nắm bắt các quy định, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Đại diện cơ quan thuế phổ biến đến các doanh nghiệp FDI những nội dung cơ bản và quy định liên quan đến chính sách, pháp luật thuế hiện hành.
Bên cạnh việc phổ biến chính sách, hội nghị dành thời gian để đại diện các doanh nghiệp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định về thuế. Trên cơ sở những ý kiến của doanh nghiệp, cán bộ cơ quan thuế trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hội nghị có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp FDI mới thành lập trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự kết nối, đồng hành giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuế, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Lê Minh
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