Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Duy Linh

Sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 với 458/461 đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỷ đồng bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết, Quốc hội cho phép sử dụng dự toán ngân sách nhà nước số tiền 2.664,763 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 chưa sử dụng để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 các khoản vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài đã giải ngân từ năm 2019 trở về trước là 2.664,763 tỷ đồng.

Trong đó quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn vốn vay ngoài nước là 1.852,264 tỷ đồng và quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2025 từ nguồn vốn vay ngoài nước do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 812,499 tỷ đồng.

Quốc hội yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: Duy Linh

Nghị quyết giao Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2026 và năm 2025 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

Báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026.

Quốc hội giao Chính phủ quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Trong năm 2027, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định, thu hồi vốn ứng trước; làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi số tạm ứng ngân sách nhà nước.

Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và năm 2024 trở về trước. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước. Báo cáo Quốc hội việc xử lý số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tại thời điểm ngày 31/12/2026.

Theo nhandan.vn