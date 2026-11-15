Làng hoa tăng tốc cho vụ Tết

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là các làng hoa trên địa bàn tỉnh sẽ xuất bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Vì thế, thời điểm này, tại khắp các làng hoa, người dân tất bật chăm sóc để người yêu hoa sẽ có được những sắc màu tươi thắm nhất chơi trong những ngày Tết.

Người trồng hoa làng Thượng, xã Bình Phú chăm sóc hoa phục vụ dịp Tết.

Khi chúng tôi đến thăm, bà Hoàng Thị Tiến, người có thâm niên gần 30 năm trồng và chăm sóc đào gốc, đào thế ở làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương đang phun nước tưới cho vườn đào. Bà Tiến chia sẻ: Năm nay, thời tiết không thuận lợi cho việc chăm sóc đào, nắng nóng kéo dài, mưa ít nên phải chú ý tưới nước giữ ẩm cho cây. Đồng thời việc tuốt lá phải chậm thêm từ 7-10 ngày so với những năm thời tiết thuận lợi, nếu không cây sẽ không phát triển nụ hoa mà sẽ phát chồi, thành mầm lá thì coi như hỏng.

Nhà bà Tiến hiện có khoảng hơn 400 gốc đào thế. Theo bà, giá thấp nhất khoảng 5 triệu đồng/gốc, còn cao nhất lên đến gần chục triệu đồng. Bình quân mỗi năm gia đình bà tiêu thụ từ 350-380 gốc, mang lại khoản thu đáng kể.

Làng nghề hoa đào Nhà Nít hiện có gần 130 hộ sản xuất với tổng diện tích trồng đào khoảng 7,5ha. Hộ trồng ít khoảng hơn 200 gốc, trồng nhiều lên đến cả nghìn gốc. Mỗi năm, làng cung cấp ra thị trường gần 40 nghìn gốc đào các loại, chưa kể đào cành. Sản phẩm chính của làng là đào ghép gốc cổ thụ, đào thế phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp và người có sở thích chơi đào cổ thụ. Ông Lê Văn Lý - Trưởng làng nghề cho biết: Việc kinh doanh của làng nghề ngày càng thuận lợi, nhất là từ ngày tuyến đường Tôn Đức Thắng được xây dựng, đi qua làng, đã giúp cho người chơi đào vào tận vườn để chọn cây. Ngoài ra, làng nghề cũng chọn thêm một số địa điểm nằm dọc tuyến đường để trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút thêm du khách đến mua, tham quan, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa đào.

Khác với những làng chuyên canh một loại cây cảnh như làng đào Nhà Nít, các làng hoa như Phương Viên (xã Thanh Thủy), làng nghề trồng hoa làng Thượng (xã Bình Phú), làng hoa Đức Bác (xã Sông Lô) lại rực rỡ sắc màu bởi sự đa dạng của các loại hoa, cây cảnh như cúc, ly, trà, hồng, mai tứ quý, mẫu đơn... Nhằm đa dạng sản phẩm hoa cung cấp ra thị trường, các nhà vườn chủ động, linh hoạt trong lựa chọn các loại hoa để trồng. Mỗi hộ tập trung trồng một vài chủng loại, vừa tránh cạnh tranh trực tiếp, vừa giúp thị trường phong phú hơn. Nhờ đó, người mua dễ lựa chọn, còn người bán cũng thuận lợi tiêu thụ sản phẩm.

Người trồng đào ở làng nghề đào Long Ân, phường Phú Thọ chăm sóc đào thế.

Vào dịp Tết, các loại cây trà, hồng, hoa giấy ngũ sắc luôn nằm trong nhóm bán chạy. Nắm bắt xu hướng chơi cây của người dân, những năm gần đây, nhiều hộ còn nhập hàng trăm cây hồng từ vùng cao về trồng, tạo thêm điểm nhấn cho làng hoa Đức Bác, thu hút khách chơi hoa từ nhiều địa phương.

Làng nghề hoa, cây cảnh Phương Viên (xã Thanh Thủy) hiện có 24 thành viên, trong đó có 12 hộ trồng hoa với hơn 70 lao động, diện tích trồng hoa khoảng 5ha, chủ yếu là hoa cúc, hoa hồng, hoa đào... Việc chăm sóc và phòng bệnh cho hoa là những công đoạn được làng nghề đặc biệt chú trọng. Theo những người trồng hoa lâu năm, năm nay thời tiết diễn biến thất thường, gây không ít khó khăn cho quá trình chăm sóc, điều tiết hoa nở đúng dịp Tết. Do đó, người trồng hoa nơi đây thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động che chắn, điều chỉnh lượng nước, phân bón và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Anh Lý Sơn, một thành viên của làng nghề chia sẻ: Mấy năm gần đây, người trồng hoa ở Phương Viên đã có sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh. Thay vì chỉ bán tại làng, chúng tôi đã đưa hoa, cây cảnh bán trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook hoặc vận chuyển đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ. Nhờ có sự thay đổi đó, chúng tôi nắm bắt được nhu cầu của thị trường, từ đó điều chỉnh trong sản xuất, đa dạng các loại hoa, cây cảnh.

Dù năm nay gặp khó về thời tiết nhưng những người trồng hoa ở các làng hoa vẫn kiên trì với nghề. Bởi với họ, mỗi mùa hoa Tết không chỉ là cơ hội để kiếm sống, tăng thu nhập, mà còn là dịp để khẳng định sức sống và niềm tự hào của làng nghề, mang lại sắc hương tô thắm thêm cho cuộc sống.

Trong không khí lao động hăng say, tất bật trên những cánh đồng hoa hứa hẹn một vụ mùa viên mãn, người trồng hoa lại ánh lên niềm hy vọng lớn. Họ mong rằng mùa hoa Tết năm nay sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi, mang lại sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng cho các nhà vườn cũng như mang tới một mùa Xuân ấm áp, sum vầy cho muôn nhà.

Quân Lâm