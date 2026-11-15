Nâng tầm thương hiệu gạo ngon Phú Xuân

Từ những cánh đồng thuần nông truyền thống, gạo ngon Phú Xuân đã vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường nhờ tư duy làm kinh tế tập thể bài bản, nhạy bén của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Nhân Lý, xã Xuân Lãng. Hành trình kiến tạo giá trị hạt gạo quê hương là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân thời kỳ hiện đại.

“Gạo ngon Phú Xuân” được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh từ năm 2021.

Được thành lập từ năm 1957, HTX DVNN Nhân Lý đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm gắn liền với lịch sử phát triển nông nghiệp của địa phương. Từng giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu về năng suất sau ngày giải phóng, nhưng trước làn sóng đổi mới cơ chế thị trường, đơn vị từng rơi vào tình cảnh khó khăn, bế tắc.

Để thoát khỏi bờ vực giải thể, Ban Giám đốc HTX DVNN Nhân Lý đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, khai thác lợi thế giao thông để mở rộng dịch vụ và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi khép kín. Đội ngũ cán bộ khuyến nông, tổ bảo vệ, cơ khí từng bước được kiện toàn, giúp cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch, vừa giải phóng sức lao động vừa giảm tối đa chi phí cho bà con.

Theo đó, trên tổng diện tích 150ha đất gieo trồng, HTX đã quy hoạch vùng chuyên canh lúa hàng hóa tập trung, đưa các giống lúa chất lượng cao như J02, DQ11, RVT, DS1... cùng các giống nếp đặc sản vào sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP. Nhờ liên kết chặt chẽ với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các doanh nghiệp uy tín, nguồn vật tư đầu vào luôn đảm bảo chất lượng với mức giá thấp hơn thị trường 10 - 20%. Năng suất lúa bình quân vì thế duy trì ổn định ở mức 60 - 65 tạ/ha.

Kiên trì theo đuổi hướng sản xuất sạch và kiểm soát nghiêm ngặt từ đồng ruộng đến khâu chế biến, “trái ngọt” đã đến khi sản phẩm gạo ngon Phú Xuân được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2021, tiếp tục giữ vững danh hiệu vào năm 2024 và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm đạt chuẩn, HTX còn đóng vai trò “bà đỡ” ở khâu tiêu thụ khi trực tiếp vận hành cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và bao tiêu khoảng 30% sản lượng nông sản cho xã viên. Thông qua các chuỗi liên kết, hạt gạo Phú Xuân không chỉ đứng vững tại thị trường nội tỉnh mà còn mở rộng tiêu thụ ra nhiều địa phương, từng bước tiếp cận các kênh xuất khẩu thông qua doanh nghiệp đầu mối.

Bà Lê Thu Hương - Giám đốc HTX DVNN Nhân Lý chia sẻ: “Muốn khẳng định thương hiệu sản phẩm OCOP trước hết phải làm tốt từ gốc bằng việc tổ chức sản xuất an toàn, đồng bộ và có trách nhiệm. Khó khăn lớn nhất ban đầu không phải là vốn hay kỹ thuật, mà là thay đổi thói quen canh tác tự phát của bà con sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp bài bản. HTX phải trực tiếp làm mẫu, đồng hành từ khâu chọn giống, xuống đồng đến bao tiêu để xã viên thấy rõ hiệu quả thực tế. Khi người nông dân cùng chung ý thức đặt chất lượng và chữ tín lên hàng đầu thay vì chạy theo số lượng, thị trường sẽ tự mở rộng cánh cửa đón nhận nông sản”.

Tư duy quản trị hiện đại đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Những năm gần đây, tổng sản lượng nông sản của HTX đạt gần 2.000 tấn/năm, đem về doanh thu hơn 7 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 200 - 250 lao động địa phương với thu nhập bình quân 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ đó, năm 2025, HTX DVNN Nhân Lý vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương là đơn vị xuất sắc, nối dài bảng vàng thành tích với nhiều cờ thi đua, bằng khen từ Trung ương đến địa phương. Thời gian tới, cùng với việc giữ vững và nâng hạng sao OCOP cho thương hiệu gạo ngon Phú Xuân, HTX DVNN Nhân Lý định hướng phát triển thêm các sản phẩm chế biến như mì gạo, ngô ngọt, ngô nếp theo tiêu chuẩn OCOP để kéo dài chuỗi giá trị, khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trần Tỉnh