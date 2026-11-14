Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng

Lâm nghiệp đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cùng với mở rộng diện tích rừng trồng, nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ rừng, tỉnh Phú Thọ chú trọng phát triển công nghiệp chế biến lâm sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về rừng, từng bước hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp bền vững.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh ước đạt 1,47 triệu m3. Nguồn nguyên liệu dồi dào đã góp phần bảo đảm đầu vào cho các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 43,37%, cho thấy những nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với khai thác hợp lý tài nguyên rừng.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 400 doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm sản. Hoạt động chế biến ngày càng đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm như dăm gỗ, ván bóc, ván xẻ, ván thanh và đồ mộc gia dụng. Sự phát triển của các cơ sở chế biến không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm gỗ rừng trồng mà còn góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp.

Cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn xã Tây Cốc chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đoan Hùng là một trong những địa bàn có hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh lâm sản khá phát triển. Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng, trên địa bàn do đơn vị quản lý có gần 200 cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ hoạt động thường xuyên. Trong đó, một số doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, công suất chế biến ước đạt từ 400-600 m3/ngày, bên cạnh nhiều cơ sở chế biến nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình.

Những năm gần đây, số lượng cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ xẻ, gỗ thanh có xu hướng tăng. Các sản phẩm chủ yếu gồm dăm mảnh, ván bóc, ván xẻ, ván thanh và đồ mộc gia dụng. Sản phẩm sau chế biến được tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài tỉnh, một phần xuất khẩu. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy người trồng rừng nâng cao chất lượng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã tích cực đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước cải tiến quy trình chế biến, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào khai thác, tiêu thụ gỗ nguyên liệu hoặc sản phẩm sơ chế, một số đơn vị đã chú trọng sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn.

Cùng với đó, các làng nghề mộc truyền thống được quan tâm duy trì, phát triển, góp phần gìn giữ nghề thủ công, đa dạng hóa sản phẩm và tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến không chỉ được thu mua tại địa phương mà còn được các doanh nghiệp, cơ sở mở rộng thu mua từ những địa bàn lân cận.

Hoạt động này góp phần kết nối vùng nguyên liệu với các cơ sở sản xuất, tạo thị trường tiêu thụ tương đối ổn định cho người trồng rừng. Đồng thời, sự phát triển của các cơ sở chế biến đã tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, vận tải và thương mại liên quan đến sản xuất lâm nghiệp.

Đồng chí Trần Quang Đông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết: Phát triển lâm nghiệp của tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, từ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đến khai thác và chế biến lâm sản. Sản lượng gỗ khai thác tăng đã góp phần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến, tạo thêm giá trị kinh tế từ rừng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần gắn khai thác với trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chuyển từ chế biến thô sang chế biến sâu.

Với lợi thế về diện tích rừng trồng, sản lượng gỗ khai thác ngày càng tăng và mạng lưới cơ sở chế biến lâm sản tương đối phát triển, Phú Thọ có nhiều điều kiện để nâng cao giá trị ngành lâm nghiệp. Việc chuyển hướng từ khai thác, chế biến nguyên liệu thô sang chế biến sâu, gắn với phát triển vùng nguyên liệu bền vững và ứng dụng khoa học, công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích rừng mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, từng bước xây dựng ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm với môi trường và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hoàng Hương