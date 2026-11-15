Giá cả thị trường ngày 15/11/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Meizan Nàng Thơm (túi 5kg)
129.000 đồng/túi
2
Phở gà Vifon (gói 75g)
11.500 đồng/gói
3
Thịt nạc heo C.P (khay 300g)
39.600 đồng/khay
4
Ức gà có xương C.P (khay 500g)
45.180 đồng/khay
5
Tôm thẻ C.P tươi (khay 200g)
33.800 đồng/khay
6
Nấm linh chi trắng nội địa Trung (gói 150g)
19.000 đồng/gói
7
Khoai tây Đà Lạt tươi (kg)
24.000 đồng/kg
8
Cam sành Vĩnh Long tươi (kg)
11.900 đồng/kg
9
Dưa lưới tròn ruột cam (trái 1.3kg)
44.590 đồng/trái
10
Bánh bao nhân thịt heo trứng cút C.P (gói 320g)
37.500 đồng/gói
11
Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK không đường (lốc 4 hộp 180ml)
40.500 đồng/lốc
12
Bánh quy bơ O&T Royal Danish (hộp 454g)
140.000 đồng/hộp
13
Nước tăng lực Redbull (lon 250ml)
11.500 đồng/lon
14
Nước rửa chén IZI HOME hương sả chanh (chai 735ml)
38.000 đồng/chai
15
Nước giặt MaxKleen hương huyền diệu (túi 3.8kg)
155.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 13/11/2026
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026
Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026