Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 15/11/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Meizan Nàng Thơm (túi 5kg)

129.000 đồng/túi

2

Phở gà Vifon (gói 75g)

11.500 đồng/gói

3

Thịt nạc heo C.P (khay 300g)

39.600 đồng/khay

4

Ức gà có xương C.P (khay 500g)

45.180 đồng/khay

5

Tôm thẻ C.P tươi (khay 200g)

33.800 đồng/khay

6

Nấm linh chi trắng nội địa Trung (gói 150g)

19.000 đồng/gói

7

Khoai tây Đà Lạt tươi (kg)

24.000 đồng/kg

8

Cam sành Vĩnh Long tươi (kg)

11.900 đồng/kg

9

Dưa lưới tròn ruột cam (trái 1.3kg)

44.590 đồng/trái

10

Bánh bao nhân thịt heo trứng cút C.P (gói 320g)

37.500 đồng/gói

11

Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK không đường (lốc 4 hộp 180ml)

40.500 đồng/lốc

12

Bánh quy bơ O&T Royal Danish (hộp 454g)

140.000 đồng/hộp

13

Nước tăng lực Redbull (lon 250ml)

11.500 đồng/lon

14

Nước rửa chén IZI HOME hương sả chanh (chai 735ml)

38.000 đồng/chai

15

Nước giặt MaxKleen hương huyền diệu (túi 3.8kg)

155.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 15/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nấm linh chi Khoai tây Hàng hóa Dưa lưới Sữa tươi Cam Lốc Đà lạt Chanh
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