Giá cả thị trường ngày 13/11/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo dẻo thơm Gạo Ơi (túi 2kg)
49.000 đồng/túi
2
Miến khô Vifon (gói 300g)
28.000 đồng/gói
3
Thịt heo xay C.P (khay 200g)
22.478 đồng/khay
4
Đùi tỏi gà tươi C.P (khay 400g)
39.905 đồng/khay
5
Cá diêu hồng làm sạch (con 500g)
40.000 đồng/con
6
Nấm kim châm nội địa Trung (gói 150g)
9.000 đồng/gói
7
Cà rốt tươi Đà Lạt (kg)
24.500 đồng/kg
8
Nho mẫu đơn nội địa Trung (túi 1kg)
79.000 đồng/túi
9
Táo cherry nội địa Trung (túi 500g)
39.900 đồng/túi
10
Bánh gạo Hàn Quốc phô mai có xốt HT Food (gói 400g)
45.500 đồng/gói
11
Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Arborea (lốc 3 hộp 200ml)
36.000 đồng/lốc
12
Bánh quy mè Gouté Orion (hộp 396g)
55.000 đồng/hộp
13
Nước ngọt Coca Cola (chai 1.5 lít)
21.000 đồng/chai
14
Nước rửa chén Lix hương chanh (túi 3.13 lít)
59.000 đồng/túi
15
Nước giặt IZI HOME hương sớm mai Thái Lan (túi 2.5kg)
85.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026
Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026