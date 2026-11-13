Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 13/11/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo dẻo thơm Gạo Ơi (túi 2kg)

49.000 đồng/túi

2

Miến khô Vifon (gói 300g)

28.000 đồng/gói

3

Thịt heo xay C.P (khay 200g)

22.478 đồng/khay

4

Đùi tỏi gà tươi C.P (khay 400g)

39.905 đồng/khay

5

Cá diêu hồng làm sạch (con 500g)

40.000 đồng/con

6

Nấm kim châm nội địa Trung (gói 150g)

9.000 đồng/gói

7

Cà rốt tươi Đà Lạt (kg)

24.500 đồng/kg

8

Nho mẫu đơn nội địa Trung (túi 1kg)

79.000 đồng/túi

9

Táo cherry nội địa Trung (túi 500g)

39.900 đồng/túi

10

Bánh gạo Hàn Quốc phô mai có xốt HT Food (gói 400g)

45.500 đồng/gói

11

Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Arborea (lốc 3 hộp 200ml)

36.000 đồng/lốc

12

Bánh quy mè Gouté Orion (hộp 396g)

55.000 đồng/hộp

13

Nước ngọt Coca Cola (chai 1.5 lít)

21.000 đồng/chai

14

Nước rửa chén Lix hương chanh (túi 3.13 lít)

59.000 đồng/túi

15

Nước giặt IZI HOME hương sớm mai Thái Lan (túi 2.5kg)

85.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 13/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nước ngọt Hàn quốc Thái lan Hàng hóa Sữa tươi Lốc Cà rốt Đà lạt Chanh
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