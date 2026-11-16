Tạo sinh kế từ tiềm năng ở Minh Đài

Xã Minh Đài đang tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, gắn sản xuất với du lịch nông thôn, chuyển đổi số và phát huy bản sắc địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Đưa sản vật địa phương thành hàng hóa

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Minh Đài được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông. Hiện xã có diện tích tự nhiên 84,73km2, 5.621 hộ với 24.903 người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70,14%. Với tiềm năng và thế mạnh riêng có, Minh Đài đang chủ trương đưa nhiều sản vật địa phương thành hàng hóa chủ lực. Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa thông tin: Hiện xã có 7 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, điển hình như chẩm chéo, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, mật ong hoa rừng, gà ủ muối, chè... Những sản phẩm này không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn góp phần đưa những đặc sản của địa phương đến gần hơn với thị trường.

Phát huy lợi thế về diện tích và chất lượng sản phẩm, nhiều sản phẩm chè cao cấp đạt chuẩn OCOP của Minh Đài đã định vị thương hiệu, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển OCOP của Minh Đài giai đoạn 2026 - 2030 là không dừng lại ở việc gia tăng số lượng sản phẩm, mà tập trung nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu phát triển mới 2 - 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; 1 sản phẩm nâng từ hạng 3 sao lên 4 sao. Cùng với đó, khuyến khích lựa chọn những sản phẩm tiềm năng, đặc trưng, đặc sản và sản phẩm truyền thống để hỗ trợ khôi phục, phát triển, hoàn thiện hồ sơ và tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất, kinh doanh có tiềm năng được khuyến khích tham gia chương trình.

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa: Mục tiêu lớn hơn của địa phương là hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng có thị trường ổn định, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Những sản phẩm mang thương hiệu “OCOP Phú Thọ” được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà đang từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu. Để đạt mục tiêu này, địa phương xác định gắn sản phẩm với vùng nguyên liệu ổn định, quy trình sản xuất chuẩn hóa và thị trường tiêu thụ. Việc phát triển sản phẩm ưu tiên sử dụng nguyên liệu địa phương, gắn với văn hóa và tri thức bản địa; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong chế biến, nhất là chế biến sâu để nâng giá trị gia tăng.

Với những sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP , Minh Đài tiếp tục đặt yêu cầu duy trì chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc bảo hộ sở hữu trí tuệ và xây dựng câu chuyện sản phẩm. Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa nhấn mạnh: Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm giúp các sản phẩm OCOP của địa phương tạo thêm dấu ấn trên thị trường thay vì chỉ dừng ở việc đạt chứng nhận một cách đơn thuần. Bởi đầu ra, sản lượng tiêu thụ và xác lập thương hiệu mới là hướng phấn đấu chủ lực của địa phương thời gian tới.

Mở rộng không gian phát triển du lịch cộng đồng

Một trong những hướng đi giàu tiềm năng của Minh Đài là kết nối OCOP với du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn. Những đồi chè xanh, không khí trong lành cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo nên lợi thế để địa phương phát triển những sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm và tiêu dùng sản vật địa phương. Xã đặt mục tiêu phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, từng bước hình thành chuỗi điểm quảng bá, giới thiệu sản phẩm gắn với các tua, tuyến du lịch và hoạt động lễ hội. Cách làm này không chỉ giúp mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến địa phương.

Một homstay kết hợp nghỉ dưỡng tại Minh Đài đã tận dụng được lợi thế đồi chè để xây dựng mô hình sinh thái hiệu quả, hài hòa với thiên nhiên.

Chủ homstay Nguyễn Anh Thơ đang từng bước tìm hướng kết hợp sản phẩm OCOP với dịch vụ lưu trú khi thấy cảnh quan đồi chè đẹp, không khí trong lành cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây. “Tại homestay sẽ bố trí khu vực trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm như chè, gà ủ muối... Qua đó, quảng bá vùng chè và các sản phẩm OCOP của địa phương, dự kiến cuối năm nay sẽ đi vào hoạt động” - anh Thơ thông tin về kế hoạch gắn phát triển du lịch với sản phẩm đặc trưng của địa phương. Theo anh, du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, nghỉ dưỡng mà còn có thể trải nghiệm, tìm hiểu câu chuyện sản phẩm và mua đặc sản địa phương. Khi đó, mỗi sản phẩm OCOP sẽ trở thành một phần của câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa Minh Đài.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường truyền thống, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số và thương mại điện tử. Các nhãn hàng, hộ kinh doanh đang được hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất, truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, tem QR, nâng cấp bao bì, nhãn mác và kiểm soát chất lượng. Sản phẩm OCOP được định hướng đưa lên sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiếp cận người tiêu dùng rộng hơn.

Chủ tịch UBND xã Minh Đài thông tin thêm: Xã đang hướng tới hình thành những chuỗi sản xuất hàng hóa ổn định, trong đó người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp cùng tham gia. Việc liên kết từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sẽ hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm có sản lượng ổn định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường".

Có thể nhận thấy, ở Minh Đài, khi mỗi sản phẩm OCOP được đặt trong mối liên hệ với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, du lịch nông thôn, nông nghiệp xanh, hữu cơ và tuần hoàn sẽ là định hướng quan trọng để địa phương vừa khai thác tiềm năng kinh tế, vừa gìn giữ những giá trị riêng có của vùng đất giàu bản sắc văn hóa.

Quốc Hội