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Trạm Thản ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính văn phòng và sự nghiệp

Ngày 13/11, UBND xã Trạm Thản tổ chức hội nghị "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác hành chính văn phòng và sự nghiệp”.

Trạm Thản ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính văn phòng và sự nghiệpĐại diện Công ty Cổ phần MISA hướng dẫn cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng MISA ONE AI và MISA AMIS Văn phòng số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc đưa công nghệ thông tin, các nền tảng số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý nhà nước, quản trị hành chính là yêu cầu cấp thiết. Đối với chính quyền cấp xã, khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi cao về chất lượng tham mưu, tiến độ xử lý cũng như sự chính xác trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao kỹ năng công nghệ để từng bước chuyển dịch từ phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần MISA giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng MISA ONE AI và MISA AMIS Văn phòng số vào các nghiệp vụ hành chính văn phòng. Ngay sau phần hướng dẫn lý thuyết, các đại biểu đã thực hành trực tiếp và thảo luận để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thao tác.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại địa phương có cơ hội tiếp cận, làm quen và từng bước làm chủ các công cụ trí tuệ nhân tạo. Đây là tiền đề quan trọng giúp rút ngắn thời gian xử lý văn bản, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và hiệu suất thực thi nhiệm vụ.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trí tuệ nhân tạo UBND Văn phòng Ứng dụng Sự nghiệp xã Trạm Thản Xây dựng đội ngũ cán bộ Công nghệ thông tin Thực thi nhiệm vụ Quản lý nhà nước
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