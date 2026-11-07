Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, ngành Nông nghiệp và Môi trường luôn quan tâm hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), kỹ thuật tiên tiến vào các khâu từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm với chi phí thấp, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm của HTX Chế biến MeatFood Phước Duyên qua điện thoại thông minh tại chương trình quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tăng hiệu quả sản xuất

Năm 2023, HTX chế biến MeatFood Phước Duyên, xã Tiên Lương được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn triển khai ứng dụng Agritech-Chuỗi nông nghiệp số vào khâu quản lý sản xuất và phần mềm Bản đồ số Nông nghiệp Phú Thọ vào khâu tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của HTX tiếp cận được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, thị trường tiêu thụ mở rộng, lượng khách hàng tăng lên, góp phần nâng doanh thu khoảng 25% so với trước khi thực hiện chuyển đổi số.

Anh Dương Văn Phước, Giám đốc HTX cho biết: “Ban đầu sử dụng app Agritech chúng tôi còn lúng túng nhưng khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, chúng tôi đã ghi được các thông tin về sản phẩm và nhật ký sản xuất. Sản phẩm của HTX đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Cùng với phương thức bán hàng truyền thống, chúng tôi đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về sản phẩm OCOP và bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội... giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh”.

Phú Thọ hiện có hơn 430.000ha đất lâm nghiệp, 133.000ha đất cây hằng năm và trên 100.000ha đất cây lâu năm. Quỹ đất rộng, đa dạng sinh thái tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Một số sản phẩm từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nông sản an toàn, chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, tỉnh xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn là khâu đột phá, giúp người dân giảm nghèo, tăng thu nhập bằng cách tiếp cận khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, minh bạch thông tin và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất thực tế tại các địa phương. Các quy trình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP... cùng nhiều công nghệ hiện đại như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiêu tự động, cảm biến môi trường, phần mềm quản lý sản xuất đã được triển khai tại nhiều địa phương như Tam Nông, Phùng Nguyên, Đà Bắc, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Cao Phong, Đoan Hùng, Liên Minh... Từ trồng trọt đến chăn nuôi, thủy sản, sản xuất nông nghiệp dựa trên kinh nghiệm đơn lẻ đang dần được thay thế bằng quy trình chuẩn hóa, có dữ liệu và truy xuất nguồn gốc.

HTX Nông nghiệp dịch vụ và cung ứng thực phẩm Đà Bắc, xã Đà Bắc, đầu tư trạm quan trắc thời tiết IoT ngoài trời cùng hệ thống tưới thông minh, từng bước tự động hóa quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tạo đà phát triển nông nghiệp hiện đại

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ KHCN, hiệu quả sản xuất nông nghiệp đã được nâng lên rõ rệt. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm tăng từ 17-30% so với phương thức canh tác truyền thống; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp và thủy sản sản xuất theo các quy trình tốt đạt trên 60%. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 686 vùng trồng trọt tập trung các sản phẩm chủ lực, có lợi thế với diện tích 82,8 nghìn ha, cấp được 197 mã số vùng trồng, trong đó có 80 mã phục vụ xuất khẩu.

Xuất phát từ thực tiễn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu, từng bước làm chủ và đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật công nghệ cho chủ thể sản xuất nông nghiệp ứng dụng vào thực tế, đây là những tiến bộ KHCN có tính thực tiễn, phù hợp và có khả năng nhân rộng. Quá trình này được thực hiện gắn kết chặt chẽ với việc khai thác, phát triển các giống cây, con có giá trị kinh tế, năng suất, chất lượng cao và có lợi thế, đặc trưng của mỗi địa phương trong tỉnh, như cây chè, quế, cây dược liệu, hồng không hạt Gia Thanh, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong, thanh long ruột đỏ Lập Thạnh, mía Mường Bi...; các giống lúa chất lượng cao như lúa lai, lúa thuần, nếp Gà Gáy...; chăn nuôi lợn, cá lồng, gà nhiều cựa... gắn với việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số như nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, cánh đồng mẫu lớn; quản lý sản xuất qua phần mềm, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử...

Đồng chí Đặng Ngọc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và hiệu quả. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số; hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Song song với đó, ngành tập trung xây dựng các mô hình điểm trên cây trồng, vật nuôi chủ lực để nhân rộng, quảng bá sản phẩm và đổi mới phương thức sản xuất.

Cùng với số hóa thủ tục hành chính, hình thành cơ sở dữ liệu mở và tăng cường truy xuất nguồn gốc nông sản, ngành cũng chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ; khuyến khích tích tụ ruộng đất, ứng dụng GIS và các hệ thống cảm biến môi trường. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp tiếp cận vốn, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư vào nông nghiệp số, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Quân Lâm